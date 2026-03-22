Як повідомляє Express, дедалі більше людей відмовляються від отрут і пасток на користь безпечніших методів.

Що найбільше не переносять щури?

Експерти зазначають, що гризуни дуже чутливі до різких запахів. Саме тому деякі доступні продукти можуть стати ефективним бар'єром:

оцет,

часник,

чорний мелений перець.

Ці засоби рекомендують використовувати у місцях, де щури можуть проникати на ділянку або в приміщення.

Цікаво! Як пише World Today, одним із найдієвіших варіантів є олія перцевої м'яти. Її запах настільки неприємний для щурів, що вони намагаються уникати оброблених ділянок.

Засіб радять наносити біля входів, щілин і можливих шляхів проникнення.



Які ще є переваги цього засобу?

Фахівці також звертають увагу, що деякі натуральні засоби мають подвійний ефект. Наприклад, цитронела або лемонграс допомагають відлякувати не лише щурів, а й комах – зокрема комарів і мух. Це робить такі методи універсальними для догляду за двором.

Що ще потрібно зробити?

Експерти наголошують: навіть найкращі засоби не будуть ефективними, якщо не усунути причину появи гризунів. Якщо щури вже оселилися в сараї або будинку, варто: з

акрити всі щілини та отвори,

перевірити вентиляцію,

встановити сітки або використати герметик,

звернути увагу на простір під дверима.

Оскільки щури здатні пролазити навіть у дуже вузькі отвори, важливо ретельно перевірити всі потенційні "входи".

