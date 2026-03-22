Як повідомляє Express, дедалі більше людей відмовляються від отрут і пасток на користь безпечніших методів.
Що найбільше не переносять щури?
Експерти зазначають, що гризуни дуже чутливі до різких запахів. Саме тому деякі доступні продукти можуть стати ефективним бар'єром:
- оцет,
- часник,
- чорний мелений перець.
Ці засоби рекомендують використовувати у місцях, де щури можуть проникати на ділянку або в приміщення.
Цікаво! Як пише World Today, одним із найдієвіших варіантів є олія перцевої м'яти. Її запах настільки неприємний для щурів, що вони намагаються уникати оброблених ділянок.
Засіб радять наносити біля входів, щілин і можливих шляхів проникнення.
Які ще є переваги цього засобу?
Фахівці також звертають увагу, що деякі натуральні засоби мають подвійний ефект. Наприклад, цитронела або лемонграс допомагають відлякувати не лише щурів, а й комах – зокрема комарів і мух. Це робить такі методи універсальними для догляду за двором.
Що ще потрібно зробити?
Експерти наголошують: навіть найкращі засоби не будуть ефективними, якщо не усунути причину появи гризунів. Якщо щури вже оселилися в сараї або будинку, варто: з
- акрити всі щілини та отвори,
- перевірити вентиляцію,
- встановити сітки або використати герметик,
- звернути увагу на простір під дверима.
Оскільки щури здатні пролазити навіть у дуже вузькі отвори, важливо ретельно перевірити всі потенційні "входи".
Яка невибаглива рослина здатна "вигнати" кротів з городу?
- Йдеться про тюльбагія фіолетова – декоративну багаторічну рослину, яка не лише прикрашає ділянку, а й допомагає боротися зі шкідниками. Вона має характерний запах, схожий на часник, який з'являється при пошкодженні листя або під час росту.
- Саме цей аромат є неприємним для кротів та деяких інших підземних тварин, тому вони уникають місць, де росте рослина. Садівники радять висаджувати тюльбагію як природний бар'єр уздовж доріжок, клумб і грядок, створюючи таким чином захисну "ароматну лінію" на ділянці.
- Рослина невибаглива у догляді, добре переносить спеку та не потребує частого поливу. Цвітіння триває з червня до серпня, а регулярне видалення зів'ялих квітів стимулює появу нових бутонів.