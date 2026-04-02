Йдеться про перголу. Це така дерев'яна або металева садова конструкція у вигляді навісу з опорами, яку часто обплітають рослинами. Про це пише Homes and gardens.

Чим особливий сад Енн Гетевей?

В саду Енн пергола має вигляд затишної відкритої кімнати просто неба. Вона дає тінь, забезпечує трохи приватності й створює романтичну атмосферу.

Цікаво, що ця ідея зовсім не нова – перголи існують уже понад 3500 років. Їх використовували ще в давньоєгипетських палацах.

Сьогодні ж вони стали символом "літнього каліфорнійського життя": легкого, зеленого і дуже естетичного.

У дворі акторки пергола оформлена так, щоб її обплітали квіти та ліани – наприклад, гліцинія. Це створює ефект природного "тунелю", де можна обідати, відпочивати або проводити час із родиною.

Дизайнери пояснюють: головна сила перголи – не в захисті від дощу, а в тіні та відчутті затишного "садового кокона". Вона може зробити навіть звичайний двір схожим на відпочинкову зону курорту.

Ще один секрет – рослини. Якщо правильно направляти їх уздовж конструкції, пергола швидко перетворюється на зелений навіс, який матиме ще ефектніший вигляд з кожним сезоном.

7 красивих витких рослин, які перетворять перголу на справжню садову окрасу

Перголи сьогодні – один із головних садових трендів: вони формують затишну зону відпочинку. Але по-справжньому ефектними вони стають тоді, коли їх обплітають виткі рослини. Про це пише House Beautiful.

Ось 7 найкращих рослин для перголи:

Виноградна лоза – швидко росте, дає тінь і навіть плоди, створює середземноморський настрій.

– швидко росте, дає тінь і навіть плоди, створює середземноморський настрій. Клематис – "королева ліан", має великі яскраві квіти.

– "королева ліан", має великі яскраві квіти. Жимолость – дуже ароматна, швидко росте і приваблює бджіл.

– дуже ароматна, швидко росте і приваблює бджіл. Гліцинія – одна з найкрасивіших ліан із довгими каскадами квітів.

– одна з найкрасивіших ліан із довгими каскадами квітів. Плетисті троянди – додають романтики та класичного садового вигляду.

– додають романтики та класичного садового вигляду. Пасифлора (пасифлора блакитна) – екзотична рослина, приваблює метеликів і створює "тропічний" ефект.

(пасифлора блакитна) – екзотична рослина, приваблює метеликів і створює "тропічний" ефект. Картопляна лоза – невибаглива, швидко росте і добре покриває конструкцію.

Правильно підібрані виткі рослини можуть перетворити звичайну перголу на справжню зелену "альтанку" з тінню, ароматом і квітами.

