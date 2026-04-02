Йдеться про перголу. Це така дерев'яна або металева садова конструкція у вигляді навісу з опорами, яку часто обплітають рослинами. Про це пише Homes and gardens.
Дивіться також Улюблений колір Коко Шанель: як зробити квартиру візуально дорожчою
Чим особливий сад Енн Гетевей?
В саду Енн пергола має вигляд затишної відкритої кімнати просто неба. Вона дає тінь, забезпечує трохи приватності й створює романтичну атмосферу.
Цікаво, що ця ідея зовсім не нова – перголи існують уже понад 3500 років. Їх використовували ще в давньоєгипетських палацах.
Сьогодні ж вони стали символом "літнього каліфорнійського життя": легкого, зеленого і дуже естетичного.
У дворі акторки пергола оформлена так, щоб її обплітали квіти та ліани – наприклад, гліцинія. Це створює ефект природного "тунелю", де можна обідати, відпочивати або проводити час із родиною.
Дизайнери пояснюють: головна сила перголи – не в захисті від дощу, а в тіні та відчутті затишного "садового кокона". Вона може зробити навіть звичайний двір схожим на відпочинкову зону курорту.
Ще один секрет – рослини. Якщо правильно направляти їх уздовж конструкції, пергола швидко перетворюється на зелений навіс, який матиме ще ефектніший вигляд з кожним сезоном.
7 красивих витких рослин, які перетворять перголу на справжню садову окрасу
Перголи сьогодні – один із головних садових трендів: вони формують затишну зону відпочинку. Але по-справжньому ефектними вони стають тоді, коли їх обплітають виткі рослини. Про це пише House Beautiful.
Ось 7 найкращих рослин для перголи:
- Виноградна лоза – швидко росте, дає тінь і навіть плоди, створює середземноморський настрій.
- Клематис – "королева ліан", має великі яскраві квіти.
- Жимолость – дуже ароматна, швидко росте і приваблює бджіл.
- Гліцинія – одна з найкрасивіших ліан із довгими каскадами квітів.
- Плетисті троянди – додають романтики та класичного садового вигляду.
- Пасифлора (пасифлора блакитна) – екзотична рослина, приваблює метеликів і створює "тропічний" ефект.
- Картопляна лоза – невибаглива, швидко росте і добре покриває конструкцію.
Правильно підібрані виткі рослини можуть перетворити звичайну перголу на справжню зелену "альтанку" з тінню, ароматом і квітами.
Який тренд 2026 року втілює вітальня Кемерон Діаз
Сучасні інтер'єри змінюються: замість гострих кутів і строгих форм люди все частіше обирають м'які, округлі лінії.
Наприклад, у колишньому будинку Кемерон Діаз вітальня оформлена саме в такому стилі: круглі дивани, плавні крісла та м'які форми меблів.
Дизайнери пояснюють, що округлі форми зараз у тренді, бо вони роблять кімнату більш комфортною і дружньою. На відміну від гострих кутів, вони не "тиснуть" візуально і краще розслабляють.