Як пише Homes and Gardens, серед них беззаперечним фаворитом залишається чорний. Саме цей колір свого часу Коко Шанель зробила символом елегантності у світі моди.

Як використати чорний колір в інтер'єрі?

Дизайнери обожнюють чорний колір, бо він не перевантажує простір і не виглядає нав'язливо, але миттєво додає глибини, структури та характеру. Він підкреслює лінії, робить простір зібраним і продуманим. Навіть невеликі деталі у цьому кольорі створюють ефект дизайнерського підходу. Його часто використовують у:

рамках і декорі меблях,

текстилі,

світильниках.

Важливо й те, що чорний не просто створює контраст – він підсилює фактури. На його фоні дерево виглядає теплішим, метал – дорожчим, а скло – чистішим і виразнішим.

Як не зіпсувати ефект?

Попри всі переваги, з чорним легко переборщити. Його надлишок може "з'їсти" світло і зробити кімнату похмурою. Щоб цього уникнутивидання Simpolo рекомендує:

додавати чорний поступово – через деталі,

поєднувати його зі світлими відтінками (білий, кремовий, бежевий),

подбати про хороше освітлення.

Контраст – головний союзник чорного. Саме він створює ефект "дорогого простору".



Як зробити квартиру візуально дорожчою / Фото Pinterest

Де чорний працює найкраще?

У сучасних інтер'єрах чорний формує атмосферу мінімалізму та впевненості. Простір виглядає стримано, але дорого. У класичних стилях він також доречний – особливо в поєднанні зі світлою базою. Такий контраст додає елегантності без зайвої помпезності.

Не обов'язково змінювати все. Іноді достатньо одного акценту:

чорного світильника,

журнального столика,

дзеркала в темній рамі.

Такі деталі здатні змінити сприйняття простору швидше, ніж повний ремонт. Багато хто боїться чорного, вважаючи його надто сміливим.

