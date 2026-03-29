Як пише Homes and Gardens, серед них беззаперечним фаворитом залишається чорний. Саме цей колір свого часу Коко Шанель зробила символом елегантності у світі моди.

Як використати чорний колір в інтер'єрі?

Дизайнери обожнюють чорний колір, бо він не перевантажує простір і не виглядає нав'язливо, але миттєво додає глибини, структури та характеру. Він підкреслює лінії, робить простір зібраним і продуманим. Навіть невеликі деталі у цьому кольорі створюють ефект дизайнерського підходу. Його часто використовують у:

  • рамках і декорі меблях,
  • текстилі,
  • світильниках.

Важливо й те, що чорний не просто створює контраст – він підсилює фактури. На його фоні дерево виглядає теплішим, метал – дорожчим, а скло – чистішим і виразнішим.

Як не зіпсувати ефект?

Попри всі переваги, з чорним легко переборщити. Його надлишок може "з'їсти" світло і зробити кімнату похмурою. Щоб цього уникнутивидання Simpolo рекомендує:

  • додавати чорний поступово – через деталі,
  • поєднувати його зі світлими відтінками (білий, кремовий, бежевий),
  • подбати про хороше освітлення.

Контраст – головний союзник чорного. Саме він створює ефект "дорогого простору".

Як зробити квартиру візуально дорожчою
Як зробити квартиру візуально дорожчою / Фото Pinterest

Де чорний працює найкраще?

У сучасних інтер'єрах чорний формує атмосферу мінімалізму та впевненості. Простір виглядає стримано, але дорого. У класичних стилях він також доречний – особливо в поєднанні зі світлою базою. Такий контраст додає елегантності без зайвої помпезності.

Не обов'язково змінювати все. Іноді достатньо одного акценту:

  • чорного світильника,
  • журнального столика,
  • дзеркала в темній рамі.

Такі деталі здатні змінити сприйняття простору швидше, ніж повний ремонт. Багато хто боїться чорного, вважаючи його надто сміливим.

Які забуті кольори бабусиної кухні повертаються у моду?

  • Кольори, які ще зовсім недавно асоціювалися з бабусиними кухнями, у 2026 році впевнено повертаються в інтер'єрні тренди.

  • Відтінки авокадо, бузковий, теракотовий, магнолія та глибокий шоколадно-коричневий знову з'являються на кухнях, але тепер у сучасному та стриманому виконанні. Такі палітри додають приміщенню тепла, м'якості та характеру, створюючи атмосферу затишку з легким відтінком ретро.

  • Особливо гармонійно вони виглядають у поєднанні з натуральними матеріалами – деревом, керамікою чи текстилем, підкреслюючи живий і органічний характер інтер'єру.