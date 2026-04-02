Речь идет о перголе. Это такая деревянная или металлическая садовая конструкция в виде навеса с опорами, которую часто оплетают растениями. Об этом пишет Homes and gardens.

Чем особенный сад Энн Хэтэуэй?

В саду Энн пергола имеет вид уютной открытой комнаты под открытым небом. Она дает тень, обеспечивает немного приватности и создает романтическую атмосферу.

Интересно, что эта идея совсем не новая – перголы существуют уже более 3500 лет. Их использовали еще в древнеегипетских дворцах.

Сегодня же они стали символом "летней калифорнийской жизни": легкой, зеленой и очень эстетичной.

Во дворе актрисы пергола оформлена так, чтобы ее оплетали цветы и лианы – например, глициния. Это создает эффект природного "тоннеля", где можно обедать, отдыхать или проводить время с семьей.

Пергола в саду Энн Хэтэуэй: смотрите фото

Дизайнеры объясняют: главная сила перголы – не в защите от дождя, а в тени и ощущении уютного "садового кокона". Она может сделать даже обычный двор похожим на зону отдыха курорта.

Еще один секрет – растения. Если правильно направлять их вдоль конструкции, пергола быстро превращается в зеленый навес, который будет иметь еще более эффектный вид с каждым сезоном.

7 красивых вьющихся растений, которые превратят перголу в настоящее садовое украшение

Перголы сегодня – один из главных садовых трендов: они формируют уютную зону отдыха. Но по-настоящему эффектными они становятся тогда, когда их оплетают вьющиеся растения. Об этом пишет House Beautiful.

Вот 7 лучших растений для перголы:

Виноградная лоза – быстро растет, дает тень и даже плоды, создает средиземноморское настроение.

– быстро растет, дает тень и даже плоды, создает средиземноморское настроение. Клематис – "королева лиан", имеет большие яркие цветы.

– "королева лиан", имеет большие яркие цветы. Жимолость – очень ароматная, быстро растет и привлекает пчел.

– очень ароматная, быстро растет и привлекает пчел. Глициния – одна из самых красивых лиан с длинными каскадами цветов.

– одна из самых красивых лиан с длинными каскадами цветов. Плетистые розы – добавляют романтики и классического садового вида.

– добавляют романтики и классического садового вида. Пассифлора (пассифлора голубая) – экзотическое растение, привлекает бабочек и создает "тропический" эффект.

(пассифлора голубая) – экзотическое растение, привлекает бабочек и создает "тропический" эффект. Картофельная лоза – неприхотлива, быстро растет и хорошо покрывает конструкцию.

Правильно подобранные вьющиеся растения могут превратить обычную перголу в настоящую зеленую "беседку" с тенью, ароматом и цветами.

