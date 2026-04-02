Речь идет о перголе. Это такая деревянная или металлическая садовая конструкция в виде навеса с опорами, которую часто оплетают растениями. Об этом пишет Homes and gardens.
Смотрите также Любимый цвет Коко Шанель: как сделать квартиру визуально дороже
Чем особенный сад Энн Хэтэуэй?
В саду Энн пергола имеет вид уютной открытой комнаты под открытым небом. Она дает тень, обеспечивает немного приватности и создает романтическую атмосферу.
Интересно, что эта идея совсем не новая – перголы существуют уже более 3500 лет. Их использовали еще в древнеегипетских дворцах.
Сегодня же они стали символом "летней калифорнийской жизни": легкой, зеленой и очень эстетичной.
Во дворе актрисы пергола оформлена так, чтобы ее оплетали цветы и лианы – например, глициния. Это создает эффект природного "тоннеля", где можно обедать, отдыхать или проводить время с семьей.
Дизайнеры объясняют: главная сила перголы – не в защите от дождя, а в тени и ощущении уютного "садового кокона". Она может сделать даже обычный двор похожим на зону отдыха курорта.
Еще один секрет – растения. Если правильно направлять их вдоль конструкции, пергола быстро превращается в зеленый навес, который будет иметь еще более эффектный вид с каждым сезоном.
7 красивых вьющихся растений, которые превратят перголу в настоящее садовое украшение
Перголы сегодня – один из главных садовых трендов: они формируют уютную зону отдыха. Но по-настоящему эффектными они становятся тогда, когда их оплетают вьющиеся растения. Об этом пишет House Beautiful.
Вот 7 лучших растений для перголы:
- Виноградная лоза – быстро растет, дает тень и даже плоды, создает средиземноморское настроение.
- Клематис – "королева лиан", имеет большие яркие цветы.
- Жимолость – очень ароматная, быстро растет и привлекает пчел.
- Глициния – одна из самых красивых лиан с длинными каскадами цветов.
- Плетистые розы – добавляют романтики и классического садового вида.
- Пассифлора (пассифлора голубая) – экзотическое растение, привлекает бабочек и создает "тропический" эффект.
- Картофельная лоза – неприхотлива, быстро растет и хорошо покрывает конструкцию.
Правильно подобранные вьющиеся растения могут превратить обычную перголу в настоящую зеленую "беседку" с тенью, ароматом и цветами.
Какой тренд 2026 года воплощает гостиная Кэмерон Диаз
Современные интерьеры меняются: вместо острых углов и строгих форм люди все чаще выбирают мягкие, округлые линии.
Например, в бывшем доме Кэмерон Диаз гостиная оформлена именно в таком стиле: круглые диваны, плавные кресла и мягкие формы мебели.
Дизайнеры объясняют, что округлые формы сейчас в тренде, потому что они делают комнату более комфортной и дружественной. В отличие от острых углов, они не "давят" визуально и лучше расслабляют.