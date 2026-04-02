По данным британского таблоида The Express, ранняя весна является лучшим периодом для высадки таких растений.

Почва в это время еще достаточно влажная после зимы и постепенно прогревается, что создает идеальные условия для укоренения перед летней жарой. Именно весной многолетники приживаются лучше всего, ведь не вынуждены выдерживать засуху или высокие температуры.

Какие цветы обожают тень?

Астильба – пышный акцент для затененных мест

Астильба – один из лучших вариантов для тени. Ее пушистые соцветия розового, белого, фиолетового или красного цвета мгновенно оживляют даже самые темные уголки. Лучше всего растение чувствует себя в полутени – когда утром получает немного солнца, а днем находится в тени.



Астильба создает пышный акцент в саду / Фото Unsplash

Бруннера – нежность и неприхотливость

Бруннера привлекает не только нежными голубыми цветами, но и декоративными листьями. Она хорошо растет как в полутени, так и в полной тени и часто используется как почвопокровное растение. В первый год требует регулярного полива, но впоследствии становится почти неприхотливой.

Гейхера – яркие листья круглый год

Гейхера ценится прежде всего за декоративные листья, которые могут быть бордовыми, зелеными, салатовыми или даже почти черными. Летом она цветет мелкими цветами, но главное ее преимущество – эффектный вид в течение всего года.



Гейхера имеет яркие листья / Фото "Сад Крона"

Как ухаживать за тенелюбивыми растениями?

Как пишет Growcycle, тенелюбивые многолетники считаются достаточно неприхотливыми, но правильный базовый уход поможет им выглядеть максимально декоративно в течение всего сезона.

Весной специалисты советуют обязательно мульчировать почву вокруг растений. Для этого подойдут компост, кора, торф или перегной. Слой мульчи (примерно 3 – 5 сантиметров) выполняет сразу несколько важных функций:

удерживает влагу в почве, что особенно важно в затененных местах, где земля дольше остается сырой;

улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и питательной;

подавляет рост сорняков;

защищает корни от перепадов температур.

Еще одна важная составляющая ухода – ежегодное внесение компоста. Лучше всего делать это ранней весной или осенью. Также стоит регулярно убирать отмершие и поврежденные листья. Это не только улучшает внешний вид клумбы, но и предотвращает развитие грибковых заболеваний и вредителей.

Какие цветы лучше не сажать в саду?

Некоторые растения, такие как тропический молочай и ночная красавица, могут создавать проблемы в саду, нарушая экосистему или быстро разрастаясь. Василек, бальзамин, клеома и лантана могут быть сложными в уходе из-за самосева, болезни или негативного влияния на местные растения и насекомых.