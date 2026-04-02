Красивый сад – это не только о красоте, но и о балансе. Лучше выбирать растения, которые не создают проблем, легко ухаживают и не вредят природе. Об этом пишет Martha Stewart.

Смотрите также Получите полные корзины ягод: чем удобрить клубнику весной, чтобы иметь богатый урожай

Какие растения не стоит сажать этой весной?

Тропический молочай

В теплых регионах он не отмирает зимой, как местные виды. Это может нарушать миграцию бабочек монархов и способствовать распространению болезней. Лучше выбирать местные виды молочая.

Ночная красавица

Быстро разрастается и самосеется. После укоренения ее сложно вывести, потому что приходится выкапывать корни. Также может привлекать вредителей.

Василек

Легко самосеется и может "захватывать" участок. После цветения приобретает неопрятный вид, если не высаживать новые растения.

Бальзамин

Красиво цветет, но очень уязвим к грибковым болезням. Во влажном климате растения могут быстро погибнуть, оставив пустые клумбы.

Клеома

Неприхотлива и долго цветет, но активно самосеется и может появляться снова и снова. Нижние листья часто опадают, из-за чего растение имеет не очень привлекательный вид.

Лантана

Популярна благодаря ярким цветам. Она вытесняет местные растения, важные для животных и насекомых.

10 выносливых однолетних цветов, которые стоит посеять в апреле

Однолетние цветы – простой способ сделать сад ярким на все лето. Они быстро растут, долго цветут и подходят для букетов. Многие из них еще и дают семена на следующий год. Об этом пишет House Beautiful.

Вот подборка неприхотливых вариантов:

Ноготки (календула) – яркие, простые в уходе, еще и отпугивают вредителей.

Настурции долго цветут, растут даже в бедной почве.

Нигелла (чернушка) – нежные голубые цветы, декоративные даже после цветения.

Церинте (медовая трава) имеет необычные листья и фиолетовые цветы, любит солнце.

Амми – легкие ажурные соцветия для клумб и букетов.

Львиный зев (антиринум) имеет яркие цвета, хорошо подходит для среза.

Орлая добавляет легкости и динамичности клумбе.

Горный шпинат (атриплекс) имеет декоративные листья и необычный вид.

Декоративная трава создает легкость в саду.

Из-за какой ошибки гортензии могут не зацвести?

Весной все берутся ухаживать за гортензиями, но одна ошибка может оставить их без цветов на весь сезон. Это неправильная обрезка. Если обрезать куст слишком сильно или не в то время, можно срезать цветочные почки.