После зимнего периода клубника истощена, поэтому важно подкармливать ее вовремя. Хорошее питание помогает растению быстро нарастить листья, образовать больше цветоносов и дать качественный урожай. Об этом пишет ТСН.

Чем подкормить клубнику, чтобы был щедрый урожай?

Перегной или компост улучшают структуру почвы, удерживают влагу и обеспечивают длительное питание. Они раскладывают тонкий слой вокруг кустов.

Древесная зола повышает сахаристость ягод, укрепляет растения. Можно рассыпать под кустами или растворить в воде для полива.

Дрожжевая подкормка стимулирует рост кустов, активизирует микрофлору почвы и развитие корней. Ее применяют не чаще двух раз за сезон.

Настой крапивы – природный источник азота и микроэлементов, который стимулирует зелень и повышает иммунитет растений.

Комплексное минеральное удобрение используют, когда появляются бутоны, для поддержания роста и формирования ягод.

Правильная весенняя подкормка гарантирует здоровые кусты и щедрый урожай на все лето

Как вырастить сладкую и сочную клубнику?

Клубника растет легко, если обеспечить ей достаточно света, воды, плодородной почвы и подходящую температуру.

Как пишет Martha Stewart, есть три основных вида для домашнего выращивания:

Июньские дают большой урожай одновременно.

Многократные дают несколько урожаев за сезон.

Дневно-нейтральные – подобны многоразовым, но не зависят от продолжительности светового дня.

Лучшее время для посадки – ранняя весна (март – начало апреля), когда почва немного прогрелась и не слишком влажная.

Июньские сорта можно сажать осенью, а многоразовые и дневно-нейтральные – даже в декабре, чтобы иметь урожай весной.

Ряды должны быть 60 сантиметров шириной и приподняты на 15 сантиметров. Расстояние между рядами – 90 – 120 сантиметров для удобства ухода и роста растений.

Глубина посадки короны клубники очень важна: если посадить слишком глубоко, листьев не появится, а если слишком мелко – растение может пересохнуть.

Для здорового роста клубники почва должна быть с pH 5,5–6,5, а в верхние 15 сантиметров желательно внести компост. Растение требует не менее 2,5 сантиметра воды в неделю. Поливать следует, когда почва сухая.

Клубника любит солнце – не менее 8 часов прямого света ежедневно, а в помещении ей нужен яркий непрямой свет или специальные лампы.

Удобрение используют сбалансированное весной и во время появления ягод.

Оптимальная температура для роста – от 10 до 27 градусов тепла.

Мульча из соломы или другого материала помогает сохранить влагу и защищает от сорняков.

Сажайте клубнику рядом с травами (базилик, тимьян) для защиты от вредителей и привлечения полезных насекомых.

В первый год удаляйте цветочные почки и лишние усы, чтобы растение хорошо прижилось. Далее удаляйте старые, пожелтевшие листья и загущенные участки для профилактики болезней.

