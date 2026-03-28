После зимнего периода клубника истощена, поэтому важно подкармливать ее вовремя. Хорошее питание помогает растению быстро нарастить листья, образовать больше цветоносов и дать качественный урожай. Об этом пишет ТСН.
Чем подкормить клубнику, чтобы был щедрый урожай?
Перегной или компост улучшают структуру почвы, удерживают влагу и обеспечивают длительное питание. Они раскладывают тонкий слой вокруг кустов.
Древесная зола повышает сахаристость ягод, укрепляет растения. Можно рассыпать под кустами или растворить в воде для полива.
Дрожжевая подкормка стимулирует рост кустов, активизирует микрофлору почвы и развитие корней. Ее применяют не чаще двух раз за сезон.
Настой крапивы – природный источник азота и микроэлементов, который стимулирует зелень и повышает иммунитет растений.
Комплексное минеральное удобрение используют, когда появляются бутоны, для поддержания роста и формирования ягод.
Правильна весняна підгодівля гарантує здорові кущі та щедрий урожай на все літо
Как вырастить сладкую и сочную клубнику?
Клубника растет легко, если обеспечить ей достаточно света, воды, плодородной почвы и подходящую температуру.
Как пишет Martha Stewart, есть три основных вида для домашнего выращивания:
- Июньские дают большой урожай одновременно.
- Многократные дают несколько урожаев за сезон.
- Дневно-нейтральные – подобны многоразовым, но не зависят от продолжительности светового дня.
Лучшее время для посадки – ранняя весна (март – начало апреля), когда почва немного прогрелась и не слишком влажная.
Июньские сорта можно сажать осенью, а многоразовые и дневно-нейтральные – даже в декабре, чтобы иметь урожай весной.
Ряды должны быть 60 сантиметров шириной и приподняты на 15 сантиметров. Расстояние между рядами – 90 – 120 сантиметров для удобства ухода и роста растений.
Глубина посадки короны клубники очень важна: если посадить слишком глубоко, листьев не появится, а если слишком мелко – растение может пересохнуть.
Для здорового роста клубники почва должна быть с pH 5,5–6,5, а в верхние 15 сантиметров желательно внести компост. Растение требует не менее 2,5 сантиметра воды в неделю. Поливать следует, когда почва сухая.
Клубника любит солнце – не менее 8 часов прямого света ежедневно, а в помещении ей нужен яркий непрямой свет или специальные лампы.
Удобрение используют сбалансированное весной и во время появления ягод.
Оптимальная температура для роста – от 10 до 27 градусов тепла.
Мульча из соломы или другого материала помогает сохранить влагу и защищает от сорняков.
Сажайте клубнику рядом с травами (базилик, тимьян) для защиты от вредителей и привлечения полезных насекомых.
В первый год удаляйте цветочные почки и лишние усы, чтобы растение хорошо прижилось. Далее удаляйте старые, пожелтевшие листья и загущенные участки для профилактики болезней.
Как спасти урожай от слизней?
Слизни быстро портят урожай, особенно после дождей.
Самый простой способ защиты – посадить растение, которое они не любят. Опытные садоводы советуют настурцию – яркую декоративную лиану.
Если высадить ее плотным кольцом вокруг грядок, она создает естественный барьер.
Сажают семена в мае, поливают несколько раз в неделю, и растение разрастается.
Настурция однолетняя, поэтому ее надо сеять каждый год.