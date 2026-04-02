Гарний сад – це не лише про красу, а й про баланс. Краще обирати рослини, які не створюють проблем, легко доглядаються і не шкодять природі. Про це пише Martha Stewart.

Які рослини не варто садити цієї весни?

Тропічний молочай

У теплих регіонах він не відмирає взимку, як місцеві види. Це може порушувати міграцію метеликів монархів і сприяти поширенню хвороб. Краще обирати місцеві види молочаю.

Нічна красуня

Швидко розростається і самосіється. Після укорінення її складно вивести, бо доводиться викопувати коріння. Також може приваблювати шкідників.

Волошка

Легко самосіється і може "захоплювати" ділянку. Після цвітіння набуває неохайного вигляду, якщо не висаджувати нові рослини.

Бальзамін

Гарно цвіте, але дуже вразливий до грибкових хвороб. У вологому кліматі рослини можуть швидко загинути, залишивши порожні клумби.

Клеома

Невибаглива і довго цвіте, але активно самосіється і може з'являтися знову і знову. Нижнє листя часто опадає, через що рослина має не дуже привабливий вигляд.

Лантана

Популярна завдяки яскравим квітам. Вона витісняє місцеві рослини, важливі для тварин і комах.

10 витривалих однорічних квітів, які варто посіяти у квітні

Однорічні квіти – простий спосіб зробити сад яскравим на все літо. Вони швидко ростуть, довго цвітуть і підходять для букетів. Багато з них ще й дають насіння на наступний рік. Про це пише House Beautiful.

Ось добірка невибагливих варіантів:

Нагідки (календула) – яскраві, прості у догляді, ще й відлякують шкідників.

Настурції довго цвітуть, ростуть навіть у бідному ґрунті.

Нігелла (чорнушка) – ніжні блакитні квіти, декоративні навіть після цвітіння.

Церинте (медова трава) має незвичайне листя і фіолетові квіти, любить сонце.

Аммі – легкі ажурні суцвіття для клумб і букетів.

Левиний зів (антирінум) має яскраві кольори, добре підходить для зрізу.

Орлая додає легкості та динамічності клумбі.

Гірський шпинат (атриплекс) має декоративне листя і незвичний вигляд.

Декоративна трава створює легкість у саду.

Через яку помилку гортензії можуть не зацвісти?

Навесні всі беруться доглядати за гортензіями, але одна помилка може залишити їх без квітів на весь сезон. Це неправильна обрізка. Якщо обрізати кущ занадто сильно або не в той час, можна зрізати квіткові бруньки.