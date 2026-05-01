Подружжя садівників вирішило відмовитися від класичного газону на користь менш вибагливої альтернативи. Про це пише Ideal Home.

Чим можна замінити класичний газон?

Їхня ділянка – це постійна боротьба з умовами, а не зразковий зелений килим. Вони живуть на глинистому ґрунті, де вода довго затримується. Ситуацію ускладнює дуже активний собака, який постійно бігає через сад, перетворюючи його на власну "бігову трасу". Кожної зими він буквально "протоптує" одну й ту саму доріжку, і трава в цих місцях просто зникає, попри всі спроби її відновити.

Скільки б не сіяли й не доглядали за газоном, він завжди повертається до свого початкового стану – сирої, витоптаної ділянки, яку вже складно врятувати.

Як замінити класичний газон / Фото Future PLC / Sophie King

Роками подружжя намагалося "навести лад" на газоні: пересівали, ремонтували, пробувати знову. Але зрештою стало зрозуміло, що це не працює, бо проблема не в догляді, а в самих умовах. Тому було ухвалено інше рішення – прибрати більшу частину газону та розширити клумби.

Замість рівної трави почали з'являтися посадки, нові зони і звивисті доріжки, які ведуть через сад, а не просто залишають відкритий простір. Частково це навіть практичне рішення: є надія, що це трохи зупинить собаку або хоча б змінить його звичний маршрут.

Але головна ідея глибша – змінити саму концепцію саду. Він умовно поділений на дві частини. Одна більшу частину дня перебуває в тіні, інша – повністю відкрита сонцю.

Сонячна зона несподівано перетворилася на город: там з'явилися горох, малина, ожина, полуниця, боби та салати. Це вже не просто декоративний простір, а місце, де можна ходити й збирати врожай.

Іншу частину планують зробити більш природною – м'якою, дикою та дружньою до тварин і комах.

Замість коротко підстриженого газону з'явиться багатошаровий простір із рослинами, які підтримують життя комах-запилювачів і змінюються протягом року.

Тут будуть кущі з декоративним зимовим виглядом, ароматні рослини, виткі культури. Окремі елементи залишаться майже недоторканими – наприклад, старий пень, вкритий плющем, який став прихистком для жаб. Такі "дикі куточки" стають частиною нового дизайну.

Як замінити класичний газон / Фото Future PLC / Sophie King

Інтер'єр саду дедалі більше нагадує не доглянуту виставкову ділянку, а на трохи казкову екосистему.

Отже, якщо зменшити газон і дати простору більше свободи, замість проблемної ділянки може з'явитися сад, який справді "живе".

Чому люди відмовляються від газонів: які є альтернативи

Все більше власників будинків відмовляються від класичних газонів і переходять на більш природні та прості у догляді варіанти. Замість ідеально підстриженої трави обирають рішення, які потребують менше часу, води та зусиль. Про це пише Real Simple.

Основна причина відмови від газону – складний догляд. Трава потребує постійного поливу, регулярного косіння та підживлення, що забирає багато часу і ресурсів.

Раніше альтернативою була штучна трава. Проте з часом від неї теж почали відмовлятися: вона сильно нагрівається на сонці, вицвітає і все одно потребує очищення та ремонту.

Сьогодні одним із головних трендів стало "повернення природи". Це означає, що газон або повністю прибирають, або поступово замінюють його дикими рослинами, польовими квітами та місцевими видами.

Ще одна популярна альтернатива – камінь. Його використовують для доріжок, патіо або як основне покриття, особливо в сухих регіонах.

Ще один тренд – ґрунтопокривні рослини. Вони розростаються щільним килимом і можуть частково замінити траву. Такі рослини допомагають стримувати бур'яни, зменшують потребу в косінні та роблять простір більш природним.

Помідори догори дриґом: навіщо це роблять

Вирощування томатів "вниз головою" – це зручний спосіб для невеликих просторів – балконів, терас або маленьких дворів.

Головна перевага – економія місця. Рослина росте вниз із підвісного контейнера, тому не займає грядку чи підлогу.

Ще один плюс – плоди не торкаються землі, тому менше ризику гниття, бруду та шкідників.

У підвісних горщиках земля швидко висихає, тому полив має бути регулярним.