Експерт з садівництва Девід Денієр із компанії Eflorist зазначає, що червень є критично важливим місяцем для обрізки багатьох рослин, особливо квітів. Про це пише Express.

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Які рослини треба обрізати у червні?

Плетисті троянди

Плетисті троянди добре реагують на літню обрізку. Якщо регулярно видаляти відцвілі квіти, рослина не витрачає сили на формування насіння і продовжує цвісти.

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Також важливо:

прибирати сухі, хворі або пошкоджені пагони;

вкорочувати гілки, які надто розрослися і виходять за межі відведеного простору;

підв'язувати молоді сильні пагони – саме вони дадуть цвітіння наступного року.

Експерт наголошує, що обрізка після цвітіння запобігає хаотичному загущенню куща, покращує циркуляцію повітря, а також допомагає формувати квіти на правильній висоті, а не лише на верхівках

Багаторічні рослини

Для багаторічників у червні застосовують техніку, відому у Великій Британії як Chelsea Chop.

Суть методу: у кінці травня або в червні частину пагонів або всю рослину обрізають на третину чи навіть наполовину. Це дає кілька ефектів:

рослина стає більш компактною і густою;

пагони не "розвалюються" під вагою квітів;

цвітіння може зміщуватися в часі та тривати довше.

Ранньоквітучі багаторічники

Ранньоквітучі багаторічники після цвітіння можна частково обрізати, щоб стимулювати повторне або триваліше цвітіння. Це особливо корисно в червні, коли рослини переходять у фазу активного літнього розвитку.

Серед них: тюльпани, нарциси, примули, півонії, іриси, аквілегія.

Аквілегія потребує червневої обрізки / Фото Pinterest

Вічнозелені кущі

Вічнозелені рослини зазвичай невибагливі і не потребують частого втручання, але легка обрізка влітку все ж корисна.

Її проводять для того, щоб:

зберегти акуратну форму куща;

контролювати розмір рослини, щоб вона не розросталася занадто сильно;

видалити пагони, пошкоджені морозом або зимовими умовами.

Червнева обрізка – це не просто догляд, а спосіб зробити сад більш квітучим.

Як обрізати томати у червні, щоб було більше врожаю

На початку літа помідори починають активно рости, тому саме час їх підрізати. Це потрібно для того, щоб рослина не витрачала сили на зайві пагони, а спрямовувала їх на формування плодів.

Найчастіше обрізають високі сорти, які постійно ростуть і дають багато бічних відростків. Починати варто, коли кущ досягає приблизно 30 сантиметрів.

Далі протягом сезону регулярно, раз на 1 – 2 тижні, видаляють бічні пагони, поки вони ще маленькі. Найкраще робити це зранку і в суху погоду, щоб зменшити ризик хвороб.

Важливо не чіпати верхівку основного стебла, бо саме вона відповідає за ріст і врожай. Якщо ж її випадково зрізати, кущ може дати менше плодів.