Ще одна перевага – усі ці рослини легко самосіються. Тобто достатньо посіяти їх один раз, а потім вони щороку проростатимуть самостійно. Про це пише Gardening Know How.

Насіння яких квітів достатньо розсипати по ґрунту, щоб мати рясний сад?

Деревій

Якщо ви хочете привабити до саду бджіл і метеликів, деревій стане чудовим вибором. Його дрібні квітки зібрані у пласкі суцвіття, на які комахам-запилювачам зручно сідати для збору нектару.

Це багаторічна рослина, яка любить сонячні місця та практично не потребує догляду. Вона добре переносить спеку й посуху.

Після вкорінення деревій зазвичай цвіте у червні та липні.

Якщо вчасно видаляти відцвілі суцвіття, восени можна отримати повторне цвітіння.

Деревій чудово підходить для букетів та засушування / Фото Pinterest

Космея

Космея надзвичайно проста у вирощуванні, а одна рослина за літо здатна утворити сотні квітів. Хоча космея є однорічною рослиною, вона дуже легко розмножується самосівом, тому знову з'являється щороку.

Сьогодні є безліч сортів – від компактних низькорослих до високих рослин заввишки понад 1,5 метра.

Космея найкраще росте на сонячних ділянках. Вона цвіте все літо аж до осені, якщо регулярно видаляти відцвілі квіти.

Космея добре переносить спеку та посуху / Фото Pinterest

Аквілегія

Аквілегія ідеально підходить для напівзатінених місць, які отримують м'яке ранкове сонце, але захищені від палючих променів після обіду. Це багаторічна рослина, яка живе лише 3 – 4 роки, але завдяки активному самосіву квітів у саду завжди буде достатньо.

Одним із найкрасивіших вважається сорт "Нора Барлоу" з ніжними махровими рожево-білими квітами, які цвітуть із весни до літа та приваблюють безліч метеликів.

Аквілегія буває висотою від 15 сантиметрів до понад метра / Фото Pinterest

Безсмертник

Після шаленої популярності у 1970-х роках як матеріал для сухих букетів, безсмертники на деякий час втратили популярність. Але сьогодні вони знову в тренді.

Безсмертники добре переносять спеку та посуху.

У теплих кліматах безсмертники можуть рости як багаторічники, а в холодних зазвичай вирощуються як однорічники / Фото Pinterest

Каліфорнійський мак

Каліфорнійський мак – одна з найневибагливіших рослин. Його легко висіяти просто в ґрунт, і він часто продовжує рости самостійно навіть без догляду.

Класичний колір – яскраво-помаранчевий, але існують також жовті та білі сорти.

Каліфорнійський мак любить сонце та добре росте на бідних ґрунтах / Фото Pinterest

Наперстянка

Наперстянка зазвичай дворічна рослина: у перший рік вона формує листя, а квіти з'являються на другий. Попри це, вона дуже легко розмножується самосівом і з часом поширюється по саду.

Найкраще росте в помірному кліматі. Квіти мають форму високих колосів і дуже приваблюють бджіл та інших запилювачів.

Наперстянка є отруйною для людей і тварин / Фото Pinterest

Немофіла плямиста

Ця ніжна рослина виростає лише до 30 сантиметрів, але має надзвичайно декоративний вигляд. Білі пелюстки з фіолетовими плямами роблять її дуже популярною в природних і "котеджних" садах.

Хоча немофіла плямиста – однорічник, вона легко розмножується самосівом і може повертатися щороку. Немофіла не любить сильну спеку. У теплих регіонах її краще висівати восени, а в прохолодних – навесні.

Немофіла плямиста потребує вологого ґрунту та добре росте як на сонці, так і в легкій тіні / Фото Pinterest

Чорнушка

Чорнушка цінується не лише за ніжні квіти, а й за декоративні насіннєві коробочки та ажурне листя. Це невибаглива рослина, яка добре самосіється. Квіти найчастіше блакитні, але є також рожеві та фіолетові сорти. Особливо популярний білий сорт із контрастною серединкою.

Чорнушка легко росте майже в будь-яких умовах / Фото Pinterest

Як отримати хороші сходи?

Щоб насіння добре проросло, важливо підтримувати ґрунт вологим у перші тижні. Оскільки насіння висівають на поверхню, воно швидко пересихає, тому догляд у цей період дуже важливий.

Перед посівом потрібно прибрати бур'яни та розпушити ґрунт до дрібної структури, щоб насіння краще контактувало з вологою землею. Ґрунт варто добре зволожити перед висіванням.

Для рівномірного розподілу насіння можна змішати з піском. Після посіву насіння лише злегка притискають до ґрунту – заглиблювати його не потрібно.

Щоб не переплутати сходи з бур'янами, деякі садівники сіють рядами або позначають ділянки. Далі потрібно регулярно поливати, використовуючи дрібне розпилення, щоб не змити насіння. Коли рослини підростуть до приблизно 7 – 8 сантиметрів, полив можна скоротити.

Є рослини, які потребують постійного догляду, а є зовсім невибагливі – вони ростуть майже самі. У сучасному ритмі життя саме такі види стають найзручнішими для саду.

6 квітів, які не потребують особливого догляду

Ось кілька рослин, які майже не потребують уваги:

Седум – росте навіть на бідному та сухому ґрунті, накопичує вологу в листках і добре переносить посуху. Цвіте наприкінці літа.

Лаванда – любить сонце і сухий ґрунт. Після посадки майже не потребує догляду, зате додає саду аромат і приваблює бджіл.

Повзуча жовта вербена – швидко розростається і закриває порожні ділянки, утворюючи яскравий килим.

Ехінацея – витримує спеку і посуху, але все одно рясно цвіте та приваблює комах-запилювачів.

Клематис – витка рослина, яка сама підіймається по опорах і прикрашає паркани та арки.

Космея – дуже проста у вирощуванні: достатньо посіяти, і вона сама росте та рясно цвіте.

Навіть кілька таких рослин можуть сильно змінити вигляд саду. Вони ростуть майже самі, а ділянка все одно виглядає доглянутою.