Еще одно преимущество – все эти растения легко самосеются. То есть достаточно посеять их один раз, а потом они ежегодно будут прорастать самостоятельно. Об этом пишет Gardening Know How.

Смотрите также Этот цветок тихо вытесняет розы – он цветет месяцами и эффектнее на вид

Семена каких цветов достаточно рассыпать по почве, чтобы иметь обильный сад?

Тысячелистник

Если вы хотите привлечь в сад пчел и бабочек, тысячелистник станет отличным выбором. Его мелкие цветки собраны в плоские соцветия, на которые насекомым-опылителям удобно садиться для сбора нектара.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Это многолетнее растение, которое любит солнечные места и практически не нуждается в уходе. Оно хорошо переносит жару и засуху.

После укоренения тысячелистник обычно цветет в июне и июле.

Если вовремя удалять отцветшие соцветия, осенью можно получить повторное цветение.

Тысячелистник прекрасно подходит для букетов и засушивания / Фото Pinterest

Космея

Космея чрезвычайно проста в выращивании, а одно растение за лето способно образовать сотни цветов. Хотя космея является однолетним растением, она очень легко размножается самосевом, поэтому снова появляется ежегодно.

Сегодня есть множество сортов – от компактных низкорослых до высоких растений высотой более 1,5 метра.

Космея лучше всего растет на солнечных участках. Она цветет все лето до осени, если регулярно удалять отцветшие цветы.

Космея хорошо переносит жару и засуху / Фото Pinterest

Аквилегия

Аквилегия идеально подходит для полузатененных мест, которые получают мягкое утреннее солнце, но защищены от палящих лучей после обеда. Это многолетнее растение, которое живет всего 3 – 4 года, но благодаря активному самосеву цветов в саду всегда будет достаточно.

Одним из самых красивых считается сорт "Нора Барлоу" с нежными махровыми розово-белыми цветами, которые цветут с весны до лета и привлекают множество бабочек.

Аквилегия бывает высотой от 15 сантиметров до более метра / Фото Pinterest

Бессмертник

После бешеной популярности в 1970-х годах как материал для сухих букетов, бессмертники на некоторое время потеряли популярность. Но сегодня они снова в тренде.

Бессмертники хорошо переносят жару и засуху.

В теплых климатах бессмертники могут расти как многолетники, а в холодных обычно выращиваются как однолетники / Фото Pinterest

Калифорнийский мак

Калифорнийский мак – одно из самых неприхотливых растений. Его легко высеять просто в почву, и он часто продолжает расти самостоятельно даже без ухода.

Классический цвет – ярко-оранжевый, но существуют также желтые и белые сорта.

Калифорнийский мак любит солнце и хорошо растет на бедных почвах / Фото Pinterest

Наперстянка

Наперстянка обычно двухлетнее растение: в первый год она формирует листья, а цветы появляются на второй. Несмотря на это, она очень легко размножается самосевом и со временем распространяется по саду.

Лучше всего растет в умеренном климате. Цветы имеют форму высоких колоссов и очень привлекают пчел и других опылителей.

Наперстянка является ядовитой для людей и животных / Фото Pinterest

Немофила пятнистая

Это нежное растение вырастает лишь до 30 сантиметров, но имеет чрезвычайно декоративный вид. Белые лепестки с фиолетовыми пятнами делают его очень популярным в природных и "коттеджных" садах.

Хотя немофила пятнистая – однолетник, она легко размножается самосевом и может возвращаться каждый год. Немофила не любит сильную жару. В теплых регионах ее лучше высевать осенью, а в прохладных – весной.

Немофила пятнистая требует влажной почвы и хорошо растет как на солнце, так и в легкой тени / Фото Pinterest

Чернушка

Чернушка ценится не только за нежные цветы, но и за декоративные семенные коробочки и ажурные листья. Это неприхотливое растение, которое хорошо самосеется. Цветы чаще всего голубые, но есть также розовые и фиолетовые сорта. Особенно популярен белый сорт с контрастной серединкой.

Чернушка легко растет почти в любых условиях / Фото Pinterest

Как получить хорошие всходы?

Чтобы семена хорошо проросли, важно поддерживать почву влажной в первые недели. Поскольку семена высевают на поверхность, они быстро пересыхают, поэтому уход в этот период очень важен.

Перед посевом нужно убрать сорняки и разрыхлить почву до мелкой структуры, чтобы семена лучше контактировали с влажной землей. Почву следует хорошо увлажнить перед посевом.

Для равномерного распределения семян можно смешать с песком. После посева семена лишь слегка прижимают к почве – заглублять их не нужно.

Чтобы не перепутать всходы с сорняками, некоторые садоводы сеют рядами или помечают участки. Далее нужно регулярно поливать, используя мелкое распыление, чтобы не смыть семена. Когда растения подрастут до примерно 7 – 8 сантиметров, полив можно сократить.

Есть растения, которые нуждаются в постоянном уходе, а есть совсем неприхотливые – они растут почти сами. В современном ритме жизни именно такие виды становятся самыми удобными для сада.

6 цветов, которые не требуют особого ухода

Есть растения, которые требуют постоянного ухода, а есть совсем неприхотливые – они растут почти сами. В современном ритме жизни именно такие виды становятся самыми удобными для сада.

Вот несколько растений, которые почти не требуют внимания:

Седум – растет даже на бедной и сухой почве, накапливает влагу в листьях и хорошо переносит засуху. Цветет в конце лета.

Лаванда – любит солнце и сухую почву. После посадки почти не нуждается в уходе, зато добавляет саду аромат и привлекает пчел.

Ползучая желтая вербена – быстро разрастается и закрывает пустые участки, образуя яркий ковер.

Эхинацея – выдерживает жару и засуху, но все равно обильно цветет и привлекает насекомых-опылителей.

Клематис – вьющееся растение, которое само поднимается по опорам и украшает заборы и арки.

Космея – очень проста в выращивании: достаточно посеять, и она сама растет и обильно цветет.

Даже несколько таких растений могут сильно изменить вид сада. Они растут почти сами, а участок все равно выглядит ухоженным.