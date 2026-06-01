Перед тем как браться за секатор, важно знать несколько основных правил. О них пишет Gardening Know How.

Как правильно обрезать помидоры в июне?

Не все помидоры нуждаются в обрезке. Более того, неправильный срез может существенно уменьшить будущий урожай.

Есть два основных типа томатов: детерминантные и индетерминантные.

Детерминантные томаты – это кустовые сорта, которые прекращают рост после достижения определенной высоты. Они компактные и обычно не требуют обрезки.

Индетерминантные сорта могут вырастать до 2 метров и даже выше. Они постоянно формируют новые боковые побеги, которые забирают питательные вещества. Именно такие томаты рекомендуют регулярно обрезать. Это позволяет растению направлять больше ресурсов на формирование крупных и сочных плодов. Кроме того, обрезка ускоряет созревание урожая в конце сезона.

Преимущества обрезки томатов

Увеличение урожайности – не единственное преимущество. Томаты быстро наращивают листья, из-за чего кусты становятся слишком густыми. Удаление лишних побегов улучшает циркуляцию воздуха между ветвями и помогает предотвратить распространенные заболевания. Регулярная обрезка также облегчает выявление вредителей. На менее загущенных растениях легче заметить тлю, гусениц и других нежелательных насекомых.

Когда начинать обрезать помидоры

Лучше всего начинать обрезку тогда, когда растения достигнут примерно 30 сантиметров в высоту. Для многих огородников этот момент наступает именно в начале июня.

После этого боковые побеги нужно удалять каждые один – две недели на протяжении всего сезона. Делать это желательно, пока побеги не выросли длиннее 5 сантиметров.

Молодые отростки лучше удалять сразу – они легко отщипываются, и растение почти не чувствует этого

Обрезку лучше всего проводить утром и только в сухую погоду. Если растения влажные после дождя или полива, возрастает риск заражения болезнями. Если на томатах уже есть признаки заболевания, секатор нужно дезинфицировать после каждого растения, чтобы не переносить инфекцию на здоровые кусты.

Что делать с цветами на молодых растениях

Даже если томаты еще не достигли высоты 30 сантиметров, им может понадобиться определенная обрезка. Если на небольших растениях уже появились цветы, их рекомендуют удалить. Хотя они могут превратиться в плоды, раннее плодоношение забирает у молодого куста энергию, необходимую для дальнейшего роста. Лучше дождаться, пока растение окрепнет и достигнет высоты около 30 сантиметров.

Ошибка, которая может испортить урожай

Обрезка томатов – простая и полезная процедура. Она позволяет контролировать рост растений, проверять их состояние и своевременно выявлять вредителей. Но есть одна серьезная ошибка, которая может значительно уменьшить урожай.

Нельзя обрезать верхушку главного стебля. Удалять нужно лишь боковые побеги, которые растут между главным стеблем и боковыми ветвями.

Если случайно срезать верхушку основного стебля в начале сезона, количество плодов существенно сократится. Именно главный стебель является основой растения, от него отходят ветки, на которых формируются и созревают помидоры.

Если верхушка все же была случайно удалена, можно оставить один или два сильных боковых побега. Со временем они станут новыми главными стеблями. Хотя они могут быть слабее основного, растение все равно способно дать хороший урожай.

Худшие соседи томатов

Многие огородники высаживают помидоры рядом с растениями, которые могут уменьшить урожай. Эксперты отмечают: для здоровых томатов важен не только полив, но и правильное соседство на грядке.

Помидоры любят тепло, влагу и много солнца. Но некоторые культуры могут мешать им нормально расти.

Худшими соседями для томатов считаются считаются:

Картофель – часто переносит фитофтороз, который быстро заражает помидоры.

Перец – имеет общие с томатами болезни и истощает почву.

Баклажаны – страдают от тех же вредителей и заболеваний.

Кукуруза – затеняет томаты и забирает много влаги.

Цветная капуста – конкурирует с помидорами за питательные вещества.

Чтобы получить хороший урожай, стоит учитывать совместимость культур и не высаживать эти растения рядом с томатами.