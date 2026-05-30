Речь идет о георгинах, которые постепенно становятся главными конкурентами роз – не только в садах, но и на выставках, во флористике и в социальных сетях. Об этом пишет Gardening Know How.

Какое растение постепенно затмевает розы?

Популярность георгин стремительно растет. Им посвящают отдельные страницы в соцсетях, а производители продают клубни как ограниченные коллекции, которые быстро раскупаются. В садовых магазинах это явление уже называют "ренессансом популярности".

Переход к георгинам объясняется и практичностью. Розы, несмотря на свою красоту, требуют значительного ухода: обрезки, защиты от болезней, длительного ожидания пика цветения. Пик их красоты длится недолго.

Георгины, наоборот, отмечаются длительным и обильным цветением – часто до первых заморозков. Кроме того, они становятся еще ярче в конце сезона, когда большинство других растений теряет декоративность.

Есть большое разнообразие георгин: от нежных романтических сортов до крупных "декоративных" цветов, кактусовых форм и насыщенных цветов. Благодаря этому их можно легко использовать в разных стилях сада – от естественного до более опрятного и благоустроенного.

Георгины бывают разных цветов / Фото Pinterest

Еще одной причиной популярности является их относительная неприхотливость по сравнению с розами. Георгины хорошо подходят для клумб, контейнеров и среза, стабильно давая много цветов в течение сезона.

В то же время они требуют определенного ухода: высокие сорта следует подвязывать, в засушливые периоды – поливать, а в холодном климате клубни часто выкапывают на зиму. Несмотря на это, общий уход за ними обычно проще, чем за розами.

В результате георгины все чаще становятся главным акцентом садов. Они сочетают декоративность, длительное цветение и универсальность, из-за чего постепенно вытесняют розы из роли "главного садового цветка". Розы при этом не исчезают, но уже не доминируют так, как раньше.

Красивый сад не обязательно нуждается в постоянном уходе. Є многолетники, которые хорошо растут даже без частого полива. Вот 5 таких растений: