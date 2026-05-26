После 40-летней паузы рокарии снова стали популярными в 1960-х, а сегодня переживают очередное возрождение. Одной из главных причин стала потребность в неприхотливом озеленении, которое не требует много воды и ухода. Об этом пишет House Digest.

Почему снова появился интерес к рокариям?

В 2026 году ландшафтные дизайнеры и садовые эксперты активно пишут о рокариях, а блогеры в TikTok, Instagram и YouTube показывают их преимущества.

Каменные сады имеют привлекательный вид в любое время года. В отличие от обычных клумб, которые зимой имеют пустой вид, рокарии сохраняют структуру и декоративность.

Еще одно преимущество – простор для творчества. Каменный сад может быть как простой композицией из камней, так и полноценной декоративной зоной с растениями, гравием или даже сухим ручьем. Некоторые создают в таком стиле сенсорные зоны для детей или медитативные сады в духе японских дзен-садов.

Современные рокарии могут быть очень разными – от небольших композиций у забора до масштабных гравийных садов. Даже обычная куча камней с высаженными между ними растениями может иметь стильный и продуманный вид.

Такой формат особенно подходит людям, которые коллекционируют камни. Вместо того чтобы хранить находки в гараже, их можно использовать как декоративный элемент сада.

Для регионов с засушливым климатом рокарии имеют еще больше преимуществ. Если заменить проблемный газон или клумбу на каменный сад, можно существенно сэкономить воду, время и деньги. Часто для таких садов используют выносливые ксерофитные растения – например, алиссум скальный, тимьян или голубую овсяницу.

Примеры каменных садов / Фото Pinterest

Как визуально "расширить" двор без ремонта?

Даже маленький двор можно сделать визуально более просторным без больших затрат. Для этого дизайнеры советуют использовать два простых приема.

Первый – высаживать растения на разных уровнях: высокие у забора, средние – посередине, а низкие – спереди. Это создает глубину и делает пространство более объемным. Также помогут приподнятые грядки и кашпо разной высоты.

Второй – правильно сочетать цвета. Светлые цветы лучше высаживать ближе, ведь они визуально расширяют пространство. Темные растения и живые изгороди стоит размещать по краям участка – так двор будет казаться глубже и больше.