Після 40-річної паузи рокарії знову стали популярними у 1960-х, а сьогодні переживають чергове відродження. Однією з головних причин стала потреба у невибагливому озелененні, яке не потребує багато води та догляду. Про це пише House Digest.

Чому знову з'явився інтерес до рокарій?

У 2026 році ландшафтні дизайнери та садові експерти активно пишуть про рокарії, а блогери у TikTok, Instagram і YouTube показують їхні переваги.

Кам'яні сади мають привабливий вигляд у будь-яку пору року. На відміну від звичайних клумб, які взимку мають порожній вигляд, рокарії зберігають структуру та декоративність.

Ще одна перевага – простір для творчості. Кам'яний сад може бути як простою композицією з каміння, так і повноцінною декоративною зоною з рослинами, гравієм або навіть сухим струмком. Деякі створюють у такому стилі сенсорні зони для дітей або медитативні сади у дусі японських дзен-садів.

Сучасні рокарії можуть бути дуже різними – від невеликих композицій біля паркану до масштабних гравійних садів. Навіть звичайна купа каміння з висадженими між ними рослинами може мати стильний і продуманий вигляд.

Такий формат особливо підходить людям, які колекціонують каміння. Замість того щоб зберігати знахідки у гаражі, їх можна використати як декоративний елемент саду.

Для регіонів із посушливим кліматом рокарії мають ще більше переваг. Якщо замінити проблемний газон або клумбу на кам'яний сад, можна суттєво зекономити воду, час і гроші. Часто для таких садів використовують витривалі ксерофітні рослини – наприклад, алісум скельний, чебрець або блакитну кострицю.

Як візуально "розширити" двір без ремонту?

Навіть маленький двір можна зробити візуально просторішим без великих витрат. Для цього дизайнери радять використовувати два прості прийоми.

Перший – висаджувати рослини на різних рівнях: високі біля паркану, середні – посередині, а низькі – спереду. Це створює глибину та робить простір більш об'ємним. Також допоможуть підняті грядки й кашпо різної висоти.

Другий – правильно поєднувати кольори. Світлі квіти краще висаджувати ближче, адже вони візуально розширюють простір. Темні рослини та живоплоти варто розміщувати по краях ділянки – так двір здаватиметься глибшим і більшим.