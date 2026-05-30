Йдеться про жоржини, які поступово стають головними конкурентами троянд – не лише в садах, а й на виставках, у флористиці та в соціальних мережах. Про це пише Gardening Know How.

Яка рослина поступово затьмарює троянди?

Популярність жоржин стрімко зростає. Їм присвячують окремі сторінки в соцмережах, а виробники продають бульби як обмежені колекції, які швидко розкуповуються. У садових магазинах це явище вже називають "ренесансом популярності".

Перехід до жоржин пояснюється і практичністю. Троянди, попри свою красу, потребують значного догляду: обрізання, захисту від хвороб, тривалого очікування піку цвітіння. Пік їхньої краси триває недовго.

Жоржини, навпаки, відзначаються тривалим і рясним цвітінням – часто аж до перших заморозків. Крім того, вони стають ще яскравішими наприкінці сезону, коли більшість інших рослин втрачає декоративність.

Є велике різноманіття жоржин: від ніжних романтичних сортів до великих "декоративних" квітів, кактусових форм і насичених кольорів. Завдяки цьому їх можна легко використовувати в різних стилях саду – від природного до більш охайного і впорядкованого.

Жоржини бувають різних кольорів / Фото Pinterest

Ще однією причиною популярності є їхня відносна невибагливість у порівнянні з трояндами. Жоржини добре підходять для клумб, контейнерів і зрізу, стабільно даючи багато квітів протягом сезону.

Водночас вони потребують певного догляду: високі сорти слід підв'язувати, у посушливі періоди – поливати, а в холодному кліматі бульби часто викопують на зиму. Попри це, загальний догляд за ними зазвичай простіший, ніж за трояндами.

У результаті жоржини дедалі частіше стають головним акцентом садів. Вони поєднують декоративність, тривале цвітіння та універсальність, через що поступово витісняють троянди з ролі "головної садової квітки". Троянди при цьому не зникають, але вже не домінують так, як раніше.

