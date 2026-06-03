Эксперт по садоводству Дэвид Дениер из компании Eflorist отмечает, что июнь является критически важным месяцем для обрезки многих растений, особенно цветов. Об этом пишет Express.
Смотрите также 8 цветов, которые достаточно просто рассыпать по почве в начале лета – и они будут цвести годами
Какие растения надо обрезать в июне?
Плетистые розы
Плетистые розы хорошо реагируют на летнюю обрезку. Если регулярно удалять отцветшие цветы, растение не тратит силы на формирование семян и продолжает цвести.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Также важно:
- убирать сухие, больные или поврежденные побеги;
- укорачивать ветки, которые слишком разрослись и выходят за пределы отведенного пространства;
- подвязывать молодые сильные побеги – именно они дадут цветение в следующем году.
Эксперт отмечает, что обрезка после цветения предотвращает хаотичное загущение куста, улучшает циркуляцию воздуха, а также помогает формировать цветы на правильной высоте, а не только на верхушках
Многолетние растения
Для многолетников в июне применяют технику, известную в Великобритании как Chelsea Chop.
Суть метода: в конце мая или в июне часть побегов или все растение обрезают на треть или даже наполовину. Это дает несколько эффектов:
- растение становится более компактным и густым;
- побеги не "разваливаются" под тяжестью цветов;
- цветение может смещаться во времени и длиться дольше.
Раннецветущие многолетники
Раннецветущие многолетники после цветения можно частично обрезать, чтобы стимулировать повторное или более длительное цветение. Это особенно полезно в июне, когда растения переходят в фазу активного летнего развития.
Среди них: тюльпаны, нарциссы, примулы, пионы, ирисы, аквилегия.
Аквилегия нуждается в июньской обрезке / Фото Pinterest
Вечнозеленые кусты
Вечнозеленые растения обычно неприхотливы и не требуют частого вмешательства, но легкая обрезка летом все же полезна.
Ее проводят для того, чтобы:
- сохранить аккуратную форму куста;
- контролировать размер растения, чтобы оно не разрасталось слишком сильно;
- удалить побеги, поврежденные морозом или зимними условиями.
Июньская обрезка – это не просто уход, а способ сделать сад более цветущим.
Как обрезать томаты в июне, чтобы было больше урожая
В начале лета помидоры начинают активно расти, поэтому самое время их подрезать. Это нужно для того, чтобы растение не тратило силы на лишние побеги, а направляло их на формирование плодов.
Чаще всего обрезают высокие сорта, которые постоянно растут и дают много боковых отростков. Начинать стоит, когда куст достигает примерно 30 сантиметров.
Далее в течение сезона регулярно, раз в 1 – 2 недели, удаляют боковые побеги, пока они еще маленькие. Лучше всего делать это утром и в сухую погоду, чтобы уменьшить риск болезней.
Важно не трогать верхушку основного стебля, потому что именно она отвечает за рост и урожай. Если же ее случайно срезать, куст может дать меньше плодов.