Эксперт по садоводству Дэвид Дениер из компании Eflorist отмечает, что июнь является критически важным месяцем для обрезки многих растений, особенно цветов. Об этом пишет Express.

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Какие растения надо обрезать в июне?

Плетистые розы

Плетистые розы хорошо реагируют на летнюю обрезку. Если регулярно удалять отцветшие цветы, растение не тратит силы на формирование семян и продолжает цвести.

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Также важно:

убирать сухие, больные или поврежденные побеги;

укорачивать ветки, которые слишком разрослись и выходят за пределы отведенного пространства;

подвязывать молодые сильные побеги – именно они дадут цветение в следующем году.

Эксперт отмечает, что обрезка после цветения предотвращает хаотичное загущение куста, улучшает циркуляцию воздуха, а также помогает формировать цветы на правильной высоте, а не только на верхушках

Многолетние растения

Для многолетников в июне применяют технику, известную в Великобритании как Chelsea Chop.

Суть метода: в конце мая или в июне часть побегов или все растение обрезают на треть или даже наполовину. Это дает несколько эффектов:

растение становится более компактным и густым;

побеги не "разваливаются" под тяжестью цветов;

цветение может смещаться во времени и длиться дольше.

Раннецветущие многолетники

Раннецветущие многолетники после цветения можно частично обрезать, чтобы стимулировать повторное или более длительное цветение. Это особенно полезно в июне, когда растения переходят в фазу активного летнего развития.

Среди них: тюльпаны, нарциссы, примулы, пионы, ирисы, аквилегия.

Аквилегия нуждается в июньской обрезке / Фото Pinterest

Вечнозеленые кусты

Вечнозеленые растения обычно неприхотливы и не требуют частого вмешательства, но легкая обрезка летом все же полезна.

Ее проводят для того, чтобы:

сохранить аккуратную форму куста;

контролировать размер растения, чтобы оно не разрасталось слишком сильно;

удалить побеги, поврежденные морозом или зимними условиями.

Июньская обрезка – это не просто уход, а способ сделать сад более цветущим.

Как обрезать томаты в июне, чтобы было больше урожая

В начале лета помидоры начинают активно расти, поэтому самое время их подрезать. Это нужно для того, чтобы растение не тратило силы на лишние побеги, а направляло их на формирование плодов.

Чаще всего обрезают высокие сорта, которые постоянно растут и дают много боковых отростков. Начинать стоит, когда куст достигает примерно 30 сантиметров.

Далее в течение сезона регулярно, раз в 1 – 2 недели, удаляют боковые побеги, пока они еще маленькие. Лучше всего делать это утром и в сухую погоду, чтобы уменьшить риск болезней.

Важно не трогать верхушку основного стебля, потому что именно она отвечает за рост и урожай. Если же ее случайно срезать, куст может дать меньше плодов.