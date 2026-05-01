Супруги садоводов решили отказаться от классического газона в пользу менее прихотливой альтернативы. Об этом пишет Ideal Home.

Чем можно заменить классический газон?

Их участок – это постоянная борьба с условиями, а не образцовый зеленый ковер. Они живут на глинистой почве, где вода долго задерживается. Ситуацию усложняет очень активная собака, которая постоянно бегает через сад, превращая его в собственную "беговую трассу". Каждую зиму она буквально "протаптывает" одну и ту же дорожку, и трава в этих местах просто исчезает, несмотря на все попытки ее восстановить.

Сколько бы не сеяли и не ухаживали за газоном, он всегда возвращается к своему первоначальному состоянию – сырого, вытоптанного участка, который уже сложно спасти.

Как заменить классический газон / Фото Future PLC / Sophie King

Годами супруги пытались "навести порядок" на газоне: пересевали, ремонтировали, пробовали снова. Но в конце концов стало понятно, что это не работает, потому что проблема не в уходе, а в самих условиях. Поэтому было принято другое решение – убрать большую часть газона и расширить клумбы.

Вместо ровной травы начали появляться посадки, новые зоны и извилистые дорожки, которые ведут через сад, а не просто оставляют открытое пространство. Отчасти это даже практичное решение: есть надежда, что это немного остановит собаку или хотя бы изменит ее привычный маршрут.

Но главная идея глубже – изменить саму концепцию сада. Он условно поделен на две части. Одна большую часть дня находится в тени, другая – полностью открыта солнцу.

Солнечная зона неожиданно превратилась в огород: там появились горох, малина, ежевика, клубника, бобы и салаты. Это уже не просто декоративное пространство, а место, где можно ходить и собирать урожай.

Другую часть планируют сделать более естественной – мягкой, дикой и дружественной к животным и насекомым.

Вместо коротко подстриженного газона появится многослойное пространство с растениями, которые поддерживают жизнь насекомых-опылителей и меняются в течение года.

Здесь будут кусты с декоративным зимним видом, ароматные растения, вьющиеся культуры. Отдельные элементы останутся почти нетронутыми – например, старый пень, покрытый плющом, который стал пристанищем для лягушек. Такие "дикие уголки" становятся частью нового дизайна.

Как заменить классический газон / Фото Future PLC / Sophie King

Интерьер сада все больше напоминает не ухоженный выставочный участок, а немного сказочную экосистему.

Итак, если уменьшить газон и дать пространству больше свободы, вместо проблемного участка может появиться сад, который действительно "живет".

Почему люди отказываются от газонов: какие есть альтернативы

Все больше владельцев домов отказываются от классических газонов и переходят на более естественные и простые в уходе варианты. Вместо идеально подстриженной травы выбирают решения, которые требуют меньше времени, воды и усилий. Об этом пишет Real Simple.

Основная причина отказа от газона – сложный уход. Трава требует постоянного полива, регулярного кошения и подкормки, что отнимает много времени и ресурсов.

Ранее альтернативой была искусственная трава. Однако со временем от нее тоже начали отказываться: она сильно нагревается на солнце, выцветает и все равно требует очистки и ремонта.

Сегодня одним из главных трендов стало "возвращение природы". Это означает, что газон или полностью убирают, или постепенно заменяют его дикими растениями, полевыми цветами и местными видами.

Еще одна популярная альтернатива – каминь. Его используют для дорожек, патио или как основное покрытие, особенно в сухих регионах.

Еще один тренд – почвопокровные растения. Они разрастаются плотным ковром и могут частично заменить траву. Такие растения помогают сдерживать сорняки, уменьшают потребность в кошении и делают пространство более естественным.

Помидоры вверх ногами: зачем это делают

Выращивание томатов "вниз головой" – это удобный способ для небольших пространств – балконов, террас или маленьких дворов.

Главное преимущество – экономия места. Растение растет вниз из подвесного контейнера, поэтому не занимает грядку или пол.

Еще один плюс – плоды не касаются земли, поэтому меньше риска гниения, грязи и вредителей.

В подвесных горшках земля быстро высыхает, поэтому полив должен быть регулярным.