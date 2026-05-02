Садівник Адам Кіртланд регулярно ділиться порадами у соцмережах. У новому відео він назвав 3 рослини, які варто посадити вже зараз, щоб додати саду або двору кольорів і краси.

Дивіться також Попрощайтеся з класичним газоном: чим його замінити у 2026 році

Що посадити у травні для гарного цвітіння?

Хризантеми

Ці рослини бувають у різних кольорах. Вони цвітуть аж до перших заморозків, тож прикрашатимуть сад яскравими барвами впродовж літа й осені.

Хризантеми – чудовий вибір для саду / Фото Pinterest

Сенетті

Цю рослину краще висаджувати в горщики, а не у відкритий ґрунт – так вона може цвісти кілька місяців. Ще одна перевага – сенетті достатньо мінімального догляду. За словами Кіртланда, це чудовий варіант для "ледачого садівника". Єдине, що потрібно – час від часу видаляти зів'ялі квіти.

Сеннеті підійде для садівників-початківців / Фото Pinterest

Гейхера

Ця рослина цвіте наприкінці весни та нагадує жовтеці. Гейхера має особливу властивість якщо обрізати її після першого цвітіння, вона знову зацвіте наприкінці літа.

Після цвітіння просто зріжте її майже до основи – і вона порадує вас новими квітами,

– пояснює садівник.

Гейхера найкраще росте на сонячних ділянках із вологим ґрунтом, тому її потрібно регулярно поливати. Водночас є альпійські сорти, які добре почуваються і в сухішому ґрунті. Важливо обрати правильний вид для свого саду.

Гейхера після обрізання дасть нові квітки / Фото Pinterest

Ще 10 гарних квітів для контейнерів, які варто посадити у травні

Травень – період, коли сад переходить у літній режим: більше сонця, тепліша погода і активне цвітіння. Саме час висаджувати квіти, щоб отримати яскравий і ароматний простір на все літо. Про це пише House Digest.

Контейнерне вирощування підходить навіть для невеликих балконів чи терас. Різні рослини можна розміщувати залежно від їхніх потреб: сонцелюбні – на світлі, тіньовитривалі – у затінку.

Які квіти посадити:

петунії – невибагливі, рясно цвітуть до осені, люблять сонце;

герань добре росте в горщиках, довго цвіте;

чорнобривці – яскраві, прості у догляді, краще обирати компактні сорти;

бегонії підходять для тіні або розсіяного світла;

бальзамін швидко розростається і довго цвіте;

цинії – яскраві квіти, можна вирощувати з насіння;

соняшники потребують глибоких горщиків і сонячного місця;

космея легка у вирощуванні;

алісум утворює густі квітучі "каскади";

лаванда добре росте в горщиках і приваблює запилювачів.

У цей період ґрунт уже достатньо теплий, а ризик заморозків мінімальний, тому рослини швидко приживаються і активно ростуть.

Які рослини не варто садити біля дому задля безпеки?

Деякі декоративні рослини гарні на вигляд, але їх краще не садити біля дому через токсичність і можливий вплив на самопочуття.

Сад має бути місцем відпочинку, однак окремі рослини можуть викликати алергію, подразнення або навіть бути небезпечними для людей і тварин. Зокрема, це

олеандр, який може спричиняти подразнення шкіри, алергію та головний біль;

наперстянка – вона містить токсини, що впливають на серце, може викликати запаморочення;

молочай – має їдкий сік, який викликає опіки та алергічні реакції;

тис – дуже токсичний, небезпечні і хвоя, і ягоди;

дурман (датура) – отруйний, його запах може спричиняти слабкість і головний біль.

Ці рослини краще не висаджувати поруч із будинком або в місцях відпочинку.