Эксперты House Beautiful советуют выбирать неприхотливые цветы и травы, которые хорошо переносят солнце, ветер и ограниченное пространство.
Что посадить на балконе?
- Мята
Одним из лучших растений для балкона считается мята. Она быстро растет, имеет приятный аромат и прекрасно подходит для контейнерного выращивания. Специалисты даже советуют высаживать мяту именно в горшках, ведь в почве она может слишком разрастаться.
Мята – одно из лучших растений для балкона / Фото Unsplash
- Базилик
Также в мае хорошо высаживать базилик. Эта ароматная зелень любит тепло и солнечный свет, а выращивать ее можно даже в небольших контейнерах. Базилик быстро растет и прекрасно подходит для летних блюд.
Май идеально подходит для высадки базилика / Фото Unsplash
- Петунии
Среди цветов популярностью пользуются петунии. Они обильно цветут почти все лето, хорошо смотрятся в подвесных кашпо и не требуют сложного ухода. Эксперты называют их одним из лучших вариантов для балконов и террас.
Петунии хорошо смотрятся в подвесных горшках / Фото Unsplash
- Розмарин
Еще одно неприхотливое растение – розмарин. Он хорошо переносит жару, требует минимального полива и добавляет балкону средиземноморской атмосферы. Кроме того, розмарин можно использовать в кулинарии.
Розмарин – неприхотливое растение / Фото Unsplash
- Бархатцы
Для тех, кто хочет больше цвета, замечательным выбором станут бархатцы. Они легко растут в контейнерах, долго цветут и даже помогают отпугивать некоторых вредителей.
Бархатцы легко растут в контейнерах / Фото Unsplash
Что стоит знать новичкам об уходе за растениями на балконе?
Если вы только начинаете создавать собственный "зеленый уголок”, эксперты Southern Living советуют не выбирать требовательные растения и придерживаться нескольких простых правил ухода.
- Не переливайте растения. Избыток воды – одна из самых распространенных ошибок. Из-за застоя влаги корни могут начать гнить, особенно в горшках без дренажа.
- Выбирайте правильную сторону балкона. Для солнечной стороны лучше подойдут петунии, лаванда или розмарин, а для затененного балкона – мята, бегония или плющ.
- Используйте дренаж. На дно горшка стоит насыпать керамзит или мелкие камешки. Это поможет избежать застоя воды.
- Не сажайте растения в слишком маленькие горшки. Корням нужен простор для роста, иначе растение быстро начнет увядать.
- Поливайте утром или вечером. В жару дневной полив может навредить растениям, ведь вода быстро испаряется, а листья могут получить ожоги.
- Регулярно убирайте сухие листья и цветы. Это не только улучшает вид растений, но и стимулирует новое цветение.
- Начинайте с неприхотливых растений. Новичкам советуют выбирать бархатцы, петунии, мяту или базилик – они хорошо растут даже без сложного ухода.
Садовник Адам Киртланд советует в мае обратить внимание на хризантемы, сенетти и гейхеру - эти растения хорошо подходят для балконов, террас и небольших садов и не требуют слишком сложного ухода. По словам эксперта, хризантемы являются одним из лучших вариантов для тех, кто хочет получить яркое и длительное цветение.