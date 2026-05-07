Эксперты House Beautiful советуют выбирать неприхотливые цветы и травы, которые хорошо переносят солнце, ветер и ограниченное пространство.

Смотрите также Урожай будет уже в начале лета: 7 овощей, которые можно посадить в мае

Что посадить на балконе?

Мята

Одним из лучших растений для балкона считается мята. Она быстро растет, имеет приятный аромат и прекрасно подходит для контейнерного выращивания. Специалисты даже советуют высаживать мяту именно в горшках, ведь в почве она может слишком разрастаться.



Мята – одно из лучших растений для балкона / Фото Unsplash

Базилик

Также в мае хорошо высаживать базилик. Эта ароматная зелень любит тепло и солнечный свет, а выращивать ее можно даже в небольших контейнерах. Базилик быстро растет и прекрасно подходит для летних блюд.



Май идеально подходит для высадки базилика / Фото Unsplash

Петунии

Среди цветов популярностью пользуются петунии. Они обильно цветут почти все лето, хорошо смотрятся в подвесных кашпо и не требуют сложного ухода. Эксперты называют их одним из лучших вариантов для балконов и террас.

Петунии хорошо смотрятся в подвесных горшках / Фото Unsplash

Розмарин

Еще одно неприхотливое растение – розмарин. Он хорошо переносит жару, требует минимального полива и добавляет балкону средиземноморской атмосферы. Кроме того, розмарин можно использовать в кулинарии.



Розмарин – неприхотливое растение / Фото Unsplash

Бархатцы

Для тех, кто хочет больше цвета, замечательным выбором станут бархатцы. Они легко растут в контейнерах, долго цветут и даже помогают отпугивать некоторых вредителей.



Бархатцы легко растут в контейнерах / Фото Unsplash

Что стоит знать новичкам об уходе за растениями на балконе?

Если вы только начинаете создавать собственный "зеленый уголок”, эксперты Southern Living советуют не выбирать требовательные растения и придерживаться нескольких простых правил ухода.

Не переливайте растения. Избыток воды – одна из самых распространенных ошибок. Из-за застоя влаги корни могут начать гнить, особенно в горшках без дренажа. Выбирайте правильную сторону балкона. Для солнечной стороны лучше подойдут петунии, лаванда или розмарин, а для затененного балкона – мята, бегония или плющ. Используйте дренаж. На дно горшка стоит насыпать керамзит или мелкие камешки. Это поможет избежать застоя воды. Не сажайте растения в слишком маленькие горшки. Корням нужен простор для роста, иначе растение быстро начнет увядать. Поливайте утром или вечером. В жару дневной полив может навредить растениям, ведь вода быстро испаряется, а листья могут получить ожоги. Регулярно убирайте сухие листья и цветы. Это не только улучшает вид растений, но и стимулирует новое цветение. Начинайте с неприхотливых растений. Новичкам советуют выбирать бархатцы, петунии, мяту или базилик – они хорошо растут даже без сложного ухода.

Садовник Адам Киртланд советует в мае обратить внимание на хризантемы, сенетти и гейхеру - эти растения хорошо подходят для балконов, террас и небольших садов и не требуют слишком сложного ухода. По словам эксперта, хризантемы являются одним из лучших вариантов для тех, кто хочет получить яркое и длительное цветение.