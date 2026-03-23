Глянцеві покриття красиві на вигляд, але в побуті часто незручні. Вони підсилюють звуки – кроки, падіння речей, біганину дітей. До того ж такі підлоги холодні, особливо взимку, якщо немає підігріву. Про це пише "Радіо Трек".

Чому килимова плитка – це сучасне рішення?

Килимова плитка – це сучасне модульне підлогове покриття, що складається з окремих квадратних (зазвичай 50 на 50 сантиметрів) або прямокутних елементів, які утворюють суцільний килимовий настил. Вона має жорстку бітумну або ПВХ-основу, армовану скловолокном, та м'який ворсовий верх.

Як пише Ege Carpets, основними перевагами килимової плитки є:

Економія часу та коштів . Завдяки невеликому розміру плитки легше переносити та укладати, а під час монтажу залишається менше відходів. Легкі плитки полегшують роботу монтажникам, що економить час і гроші.

Легко замінити та обслуговувати . Якщо плитка зношується або пошкоджується, можна замінити лише окремі квадрати, а не всю підлогу. Це зручно для сімей із дітьми, власників тварин або орендарів. Також плитки можна тимчасово підняти для доступу до підлоги чи кабелів під нею.

Гнучкість у дизайні . Плитки дозволяють створювати різні візерунки та кольорові рішення, які важко реалізувати на традиційному рулонному килимі. Можна комбінувати кольори, створювати унікальні моделі та безшовні переходи між плитками.

Комфорт та акустика. Модульні плитки забезпечують тепло, м'якість, акустичний комфорт і здорову атмосферу в приміщенні.

Модульні плитки поглинають шум краще, ніж класичні килими. Таке покриття також допомагає утримувати тепло в кімнаті й зменшує його втрати приблизно на 10 – 15 відсотків. Це особливо актуально, коли зростають витрати на опалення. Крім того, по м'якій підлозі приємніше ходити, і вона створює відчуття затишку.

Килимова плитка – головний тренд 2026 року / Фото Pinterest

Є думка, що текстильна підлога збирає пил, але сучасні матеріали мають захист від бруду, бактерій і статичної електрики.

Для догляду достатньо звичайного пилососа, а багато варіантів підходять навіть для приміщень із великим навантаженням.

Килимову плитку часто укладають без клею – за допомогою спеціальних замків або клейкої основи. Її можна швидко зняти та перевезти, що зручно для тих, хто не планує довгий ремонт.

Щоб підлога служила довго, важливо враховувати, де саме вона буде укладена:

Для передпокою і вітальні обирайте міцне покриття з щільним ворсом і захистом від вологи;

Для спальні краще підійде м'яка підлога з вищим ворсом;

Використовуйте різні кольори або поєднання відтінків, щоб візуально розділити кімнату або зробити її просторішою.

Сьогодні комфорт – це не лише гарний інтер'єр. Важливо, щоб у домі було тихо, тепло і затишно. Саме такі рішення і формують нові стандарти житла.

