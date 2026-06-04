Колись такі великі шафи були майже універсальними: у них зберігали все – від посуду до постільної білизни. Але сьогодні вони видаються занадто масивними, "з'їдають" простір і візуально перевантажують кімнату. Саме тому дизайнери все частіше радять від них відмовлятися. Про це пише УНІАН.

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Чим замінити "стінку" у вітальні?

Вбудована шафа до стелі

Один із найпрактичніших варіантів – вбудовані системи зберігання. Вони можуть займати всю висоту стіни, але значно акуратніші на вигляд.

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Якщо зробити фасади в тон стін, така шафа майже "зникає" в інтер'єрі.

Низька тумба + акцентна стіна

Ще одне стильне рішення – замінити масив меблів на компактну тумбу. Над нею можна залишити чисту стіну або оформити її контрастним кольором чи шпалерами.

Такий прийом візуально "розвантажує" кімнату і робить її ширшою. За потреби над тумбою легко додати полиці.

Відкриті стелажі

Стелажі без дверцят додають легкості інтер'єру і дозволяють швидко дістати потрібні речі. Вони добре підходять для книг, декору та дрібних предметів.

Головне – не перевантажувати їх, щоб простір не мав хаотичний вигляд.

Комбінація відкритих і закритих модулів

Це більш збалансований варіант: частина речей ховається за дверцятами, а частина залишається на відкритих полицях як декор. Такий інтер'єр і практичний, і охайний одночасно.

Модульні системи

Найгнучкіше рішення – меблі, які можна змінювати під себе. Модулі легко переставляти, додавати або прибирати, підлаштовуючи систему зберігання під розмір кімнати та потреби.

Отже, сьогодні люди замість суцільної "стіни" меблів обирають більш продумане зберігання, яке не перевантажує простір.

Шафи-"стінки" відходять у минуле / Фото Pinterest

Нижні шафи на кухнях теж вихдять з моди

Їх замінюють глибокі висувні шухляди, які зручніші та практичніші у щоденному користуванні.

У звичайних шафах часто пропадає багато місця: речі губляться в глибині, і щоб щось дістати, потрібно нахилятися або переривати весь вміст.

Шухляди вирішують цю проблему – вони повністю висуваються, і все одразу видно.

Одна така система може замінити кілька полиць і краще використовує простір. У них зручно зберігати каструлі, сковорідки, контейнери та дрібну техніку.

Такий підхід стає популярним у сучасних кухнях, бо головний акцент зараз – не кількість шаф, а комфорт і зручність.