Когда-то такие большие шкафы были почти универсальными: в них хранили все – от посуды до постельного белья. Но сегодня они кажутся слишком массивными, "съедают" пространство и визуально перегружают комнату. Именно поэтому дизайнеры все чаще советуют от них отказываться. Об этом пишет УНИАН.

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Чем заменить "стенку" в гостиной?

Встроенный шкаф до потолка

Один из самых практичных вариантов – встроенные системы хранения. Они могут занимать всю высоту стены, но значительно аккуратнее на вид.

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Если сделать фасады в тон стен, такой шкаф почти "исчезает" в интерьере.

Низкая тумба + акцентная стена

Еще одно стильное решение – заменить массив мебели на компактную тумбу. Над ней можно оставить чистую стену или оформить ее контрастным цветом или обоями.

Такой прием визуально "разгружает" комнату и делает ее шире. При необходимости над тумбой легко добавить полки.

Открытые стеллажи

Стеллажи без дверей добавляют легкости интерьеру и позволяют быстро достать нужные вещи. Они хорошо подходят для книг, декора и мелких предметов.

Главное – не перегружать их, чтобы пространство не имело хаотичный вид.

Комбинация открытых и закрытых модулей

Это более сбалансированный вариант: часть вещей прячется за дверцами, а часть остается на открытых полках как декор. Такой интерьер и практичный, и опрятный одновременно.

Модульные системы

Самое гибкое решение – мебель, которую можно менять под себя. Модули легко переставлять, добавлять или убирать, подстраивая систему хранения под размер комнаты и потребности.

Итак, сегодня люди вместо сплошной "стены" мебели выбирают более продуманное хранение, которое не перегружает пространство.

Шкафы-"стенки" уходят в прошлое / Фото Pinterest

Нижние шкафы на кухнях тоже выходят из моды

Их заменяют глубокие выдвижные ящики, которые удобнее и практичнее в ежедневном пользовании.

В обычных шкафах часто пропадает много места: вещи теряются в глубине, и чтобы что-то достать, нужно наклоняться или прерывать все содержимое.

Ящики решают эту проблему – они полностью выдвигаются, и все сразу видно.

Одна такая система может заменить несколько полок и лучше использует пространство. В них удобно хранить кастрюли, сковородки, контейнеры и мелкую технику.

Такой подход становится популярным в современных кухнях, потому что главный акцент сейчас – не количество шкафов, а комфорт и удобство.