Головна причина – зміна техніки та способу перегляду контенту. Про це пише House Digest.

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Куди подівалися меблеві стінки для телевізора?

Раніше люди користувалися великими телевізорами, DVD-програвачами й колекціями дисків, тому потребували багато місця для зберігання.

З появою пласких телевізорів, стримінгових сервісів і Smart TV необхідність у великих меблях зникла. Тепер більшість людей навіть не підключає до телевізора додаткові пристрої. Через це багато хто почав кріпити телевізори на стіну, щоб заощадити простір і зробити інтер'єр більш мінімалістичним.

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Популярність такого рішення постійно зростає.

Втім, сучасні розважальні тумби повністю не зникли. Вони стали компактнішими та стильнішими. Такі меблі часто використовують для ігрових консолей, саундбарів або для того, щоб сховати дроти. Особливо це актуально для орендарів, які не хочуть свердлити стіни.

Сучасні моделі також можуть мати додаткові функції, зокрема підтримку Wi-Fi чи керування зі смартфона. Деякі компанії навіть виготовляють такі меблі на замовлення під конкретний інтер'єр.

Розважальні тумби виготовляють під певний інтер'єр / Фото Pinterest

Де у жодному разі не можна вішати телевізор?

Телевізор сьогодні є важливою частиною інтер'єру, але невдале місце може зіпсувати і комфорт перегляду, і навіть саму техніку.

Експерти радять уникати кількох популярних помилок. Зокрема, не варто ставити телевізор навпроти вікна, адже сонце створює відблиски на екрані.

Також поганим місцем є дверний прохід – люди постійно перекриватимуть екран, а шум заважатиме дивитися.

Ще одна помилка – вішати телевізор занадто високо, наприклад під стелею або над каміном. Через це швидко втомлюється шия, а тепло від каміна може пошкодити техніку.

Не радять ставити телевізор і на кухні, у ванній чи біля басейну, бо волога, жир і перепади температур шкодять електроніці.

Також дизайнери рекомендують не розміщувати телевізор у кутку кімнати або поруч із великою кількістю декору, щоб не перевантажувати простір.

Оптимальний варіант – коли центр екрана розміщений приблизно на рівні очей людини, яка сидить.