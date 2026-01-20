Об этом сообщает издание Homes&Gardens. Главный акцент на своей кухне Дженнифер Гарнер сделала на системе хранения, которая почти не бросается в глаза, но значительно упрощает жизнь.

Как выглядит кухня актрисы?

Актриса выбрала кухонные шкафы из натурального дерева, поднимающиеся до самого потолка. В результате кухня выглядит как сплошная деревянная стена – сдержанно, целостно и очень практично. Такое решение имеет сразу несколько преимуществ.

Во-первых, исчезает проблема пыли на верхушках шкафов – об уборке в этих зонах можно просто забыть.

Во-вторых, появляется максимум места для хранения: кухонная техника, праздничная посуда или запасы продуктов не загромождают поверхности, а легко прячутся за фасадами.

В-третьих, несмотря на большое количество шкафов, пространство не выглядит тяжелым – мебель буквально сливается со стенами и не создает визуального давления.

Еще один ключевой элемент – натуральное дерево. Во время, когда популярность приобрели белые, серые или холодные минималистичные кухни, Гарнер сделала ставку на теплую текстуру. Именно она добавляет интерьеру уюта и ощущения дома.

Почему ее кухня не выглядит скучно?

Чтобы пространство не выглядело слишком "стерильным", актриса оставляет на виду живые детали:

деревянные доски,

кухонные принадлежности,

корзины с фруктами.

Эти мелочи создают баланс между опрятностью и жизнью. По словам дизайнеров, минимализм в этой кухне работает не ради картинки, а ради комфорта.

Какой лайфхак поможет визуально увеличить пространство?

