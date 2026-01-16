Но именно в этой сдержанности дизайнеры увидели настоящий "тихий люкс", который хочется повторить у себя дома, пишет 24 Канал со ссылкой на Homes&Gardens.
Как выглядит кухня Аманды Сейфрид?
Кухня Аманды выполнена в спокойном белом минимализме, который кажется уютным и теплым. Здесь нет агрессивных форм, резких контрастов или громоздких навесных шкафов, которые "съедают" воздух. Особое внимание привлекают невидимые полки – толстые белые плиты у плиты, "врезающиеся" в стену. Они не кричат о себе, а мягко обрамляют рабочую зону, оставляя пространство открытым и легким.
Открытые полки обычно ассоциируются с беспорядком, но у Сейфрид посуда становится частью декора:
- только керамика в тон стен, никакого разноцветного пластика;
- прозрачное стекло, которое пропускает свет и не перегружает пространство;
- каждая тарелка стоит на своем месте, как экспонат в галерее.
Кухня Аманды Сейфрид / Фото из инстаграма gen_assembly
Почему дизайнеры в восторге?
Интерьер Аманды привлекает дизайнеров тем, что не пытается никого поразить эффектом роскоши. Кухня становится не только рабочей зоной, но и пространством для отдыха глаз, местом, где можно найти спокойствие и даже медитативную атмосферу.
Какой лайфхак поможет визуально увеличить пространство?
Как пишет "РадиоТрек", отказ от потолочных плинтусов и использование минимализма помогают создать ощущение пространства и визуально увеличить комнату. Для усиления эффекта дизайнеры рекомендуют использовать контрастные цвета, вертикальные рисунки и подсветку.
