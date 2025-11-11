Где расположен дом?
Дом расположен в живописном районе на севере штата Айдахо, пишет 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.
Это не роскошная вилла, а скорее уютный загородный особняк, скрытый среди лесов у воды. Вокруг царит спокойствие – тишина, запах сосен и плеск волн.
Именно поэтому актриса выбрала это место для отдыха после тяжелых рабочих недель. Дом когда-то принадлежал ее прародителям, и Суини решила вернуть его в семью, сделав центром тепла и воспоминаний.
Как выглядит дом?
Архитектура дома простая, но очень выразительная. Это деревянная постройка с большой террасой, с которой открывается вид на озеро. Возле дома расположен зеленый участок, где семья проводит время на природе, играет с собакой или просто наслаждается покоем. Здание гармонично вписывается в окружающий пейзаж.
Интерьер сочетает минимализм и домашний комфорт. В доме много дерева, теплых оттенков и естественного света. Большие панорамные окна позволяют любоваться озером, а гостиная, украшена простыми, но стильными деталями, создает атмосферу уюта.
По словам актрисы, именно здесь она чувствует себя дома. Вечера у костра, прогулки на лодке и семейные ужины стали частью жизни в этом месте.
Почему этот дом особенный для Сидни Суини?
Для Суини этот дом – не просто жилье, рассказала актриса на ютуб The Kelly Clarkson Show. Это символ ее связи с семьей и корнями. Дом в Айдахо стал напоминанием о детстве и о простых радостях, которых не хватает в жизни знаменитостей. Она подчеркивает, что стремится сохранить аутентичность и душу этого места, а не превратить его в еще один роскошный особняк для показа.
Интересно! Сидни Суини известна украинским зрителям по ролям в сериале "Эйфория", фильмах "Служанка" и "Люблю тебя ненавидеть".
Что еще известно об актрисе?
В этом году Американская актриса Сидни Суини, звезда сериала Эйфория, оказалась в центре скандала из-за новой рекламной кампании джинсов American Eagle. Соцсети обвинили бренд и актрису в нацизме.
Критика набрала еще большую огласку после того, как издание New York Post сообщило, что Суини является зарегистрированной республиканкой с июня 2024 года.