Де розташований будинок?

Оселя розташована у мальовничому районі на півночі штату Айдахо, пише 24 Канал з посиланням на Realtor.com.

Дивіться також Зірка "Дизель шоу" живе в "бункері": чим особлива квартира Юлії Мотрук

Це не розкішна вілла, а радше затишний заміський маєток, прихований серед лісів біля води. Навколо панує спокій – тиша, запах сосен і плескіт хвиль.

Саме тому акторка обрала це місце для відпочинку після важких робочих тижнів. Будинок колись належав її прабатькам, і Свіні вирішила повернути його до родини, зробивши осередком тепла та спогадів.

Який вигляд має будинок?

Архітектура оселі проста, але дуже виразна. Це дерев'яна споруда з великою терасою, з якої відкривається краєвид на озеро. Біля будинку розташована зелена ділянка, де родина проводить час на природі, грає з собакою або просто насолоджується спокоєм. Будівля гармонійно вписується у навколишній пейзаж.

Інтер'єр поєднує мінімалізм і домашній комфорт. У домі багато дерева, теплих відтінків і природного світла. Великі панорамні вікна дозволяють милуватися озером, а вітальня, прикрашена простими, але стильними деталями, створює атмосферу затишку.

За словами акторки, саме тут вона почувається вдома. Вечори біля вогнища, прогулянки човном і родинні вечері стали частиною життя в цьому місці.

Чому цей будинок особливий для Сідні Свіні?

Для Свіні ця оселя – не просто житло, розповіла акторка на ютуб The Kelly Clarkson Show. Це символ її зв'язку з родиною та корінням. Будинок в Айдахо став нагадуванням про дитинство і про прості радощі, яких не вистачає у житті знаменитостей. Вона підкреслює, що прагне зберегти автентичність і душу цього місця, а не перетворити його на ще один розкішний маєток для показу.

Цікаво! Сідні Свіні відома українським глядачам за ролями у серіалі "Ейфорія", фільмах "Служниця" та "Люблю тебе ненавидіти".

Що ще відомо про акторку?