У чому суть реклами?

Бренд використав слоган "Great jeans / Great genes". У ролику акторка жартує: "Бачите, що я зробила?", – натякаючи на гру слів між "джинсами" (jeans) і "генами" (genes). В іншому відео вона змінює напис “гени” на “джинси” на білборді. Детальніше про скандал розповідає 24 Канал.

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В одному з роликів акторка викреслює слово "гени" на білборді, замінюючи його на "джинси", нібито висміюючи ідею "генетичної винятковості".

Як відреанувало суспільство?

Проте в інтернеті цей жарт оцінили неоднозначно. Користувачі помітили натяки на расову приналежність, зауваживши біляве волосся та блакитні очі акторки, адже провести паралелі з пропагандою "арійської зовнішності" у такому контексті дуже легко.

Критика набрала ще більшого розголосу після того, як видання New York Post повідомило, що Свіні є зареєстрованою республіканкою з червня 2024 року (Флорида, округ Монро).

Після цієї новини Дональд Трамп позитивно відгукнувся про рекламу, сказавши:

"О, тепер я люблю її рекламу. Якщо Сідні Свіні – республіканка, то я вважаю її кампанію фантастичною".

Зауважте. Думки людей розділились: одні бачать у рекламі невдалий жарт, інші – спробу політизувати звичайну маркетингову кампанію, додаючи до неї ідеологічний підтекст.