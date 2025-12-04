Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Как говорят дизайнеры, нынешние тенденции свидетельствуют о возвращении насыщенных, глубоких тонов, которые создают атмосферу уюта и элегантности. Но не все оттенки красного будут популярны. Лидерами сезона станут:
- бордовые,
- темные, глубокие, несколько мрачные тона.
Именно они помогают создавать в интерьере теплую, уютную атмосферу, а также добавляют пространству стильности и драматичности.
Как правильно использовать этот цвет в интерьере?
Дизайнеры House & Garden советуют использовать такие оттенки для:
- акцентных стен,
- мебели,
- текстиля,
- декоративных элементов.
Такие цвета хорошо сочетать с нейтральными тонами для баланса. Красный становится цветом, который подчеркивает индивидуальность пространства, добавляет эмоций и делает интерьер настоящей изюминкой.
Как вписать красный цвет в интерьер / Фото с Pinterest
Какие еще цвета станут главными трендами в 2026 году?
