Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как говорят дизайнеры, нынешние тенденции свидетельствуют о возвращении насыщенных, глубоких тонов, которые создают атмосферу уюта и элегантности. Но не все оттенки красного будут популярны. Лидерами сезона станут:

бордовые,

темные, глубокие, несколько мрачные тона.

Именно они помогают создавать в интерьере теплую, уютную атмосферу, а также добавляют пространству стильности и драматичности.

Как правильно использовать этот цвет в интерьере?

Дизайнеры House & Garden советуют использовать такие оттенки для:

акцентных стен,

мебели,

текстиля,

декоративных элементов.

Такие цвета хорошо сочетать с нейтральными тонами для баланса. Красный становится цветом, который подчеркивает индивидуальность пространства, добавляет эмоций и делает интерьер настоящей изюминкой.

Как вписать красный цвет в интерьер / Фото с Pinterest

Какие еще цвета станут главными трендами в 2026 году?