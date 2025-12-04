Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Як кажуть дизайнери, нинішні тенденції свідчать про повернення насичених, глибоких тонів, які створюють атмосферу затишку та елегантності. Але не всі відтінки червоного будуть популярні. Лідерами сезону стануть:

бордові,

темні, глибокі, дещо похмурі тони.

Саме вони допомагають створювати в інтер'єрі теплу, затишну атмосферу, а також додають простору стильності та драматичності.

Як правильно використовувати цей колір в інтер'єрі?

Дизайнери House & Garden радять використовувати такі відтінки для:

акцентних стін,

меблів,

текстилю,

декоративних елементів.

Такі кольори гарно поєднувати з нейтральними тонами для балансу. Червоний стає кольором, який підкреслює індивідуальність простору, додає емоцій і робить інтер'єр справжньою родзинкою.

Як вписати червоний колір в інтер'єр / Фото з Pinterest

Які ще кольори стануть головними трендами у 2026 році?