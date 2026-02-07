Сьогодні дизайнери пропонують більш легкі та розумні рішення, які захищають приватність, але не позбавляють світла. Про це повідомляє видання The Spruce.

Яку альтернативу використовують за кордоном?

Цікаво, що відмова від важких штор – це не лише сучасний тренд дизайнерів, а й звична практика в багатьох країнах світу. У різних частинах Європи підхід до оформлення вікон формується не модою, а способом життя, кліматом і культурою приватності.

У країнах Північної Європи – зокрема в Нідерландах, Данії чи Швеції – великі вікна часто залишають відкритими взагалі, без щільних гардин. Там популярна філософія максимальної відкритості та природного світла. Оселі будують так, щоб вони були світлими навіть у похмурі сезони, а інтер'єр планують продумано: з правильним розташуванням меблів, затишними зонами та м'яким освітленням, яке створює комфорт увечері.

У Нідерландах, наприклад, це навіть частина культури – вважається нормальним, що будинок "не ховається" за шторами. Люди роблять ставку на внутрішній затишок, а не на текстильні "барикади", які затемнюють кімнату і зменшують простір.

Натомість у Південній Європі – в Італії, Іспанії, Греції чи Португалії – підхід зовсім інший. Там сонце значно активніше, а спека влітку може бути виснажливою, тому замість штор часто використовують зовнішні системи захисту: жалюзі, ролети або традиційні ставні.



У Південній Європі популярні зовнішні жалюзі та ставні / Фото Unsplash

Чим замінити традиційні штори?

Спеціальні плівки на скло

Дзеркальна плівка вдень перетворює вікно на відбивну поверхню: зовні видно лише відображення, а огляд зсередини майже не обмежується.

Плюс: менше перегрівання від сонця.

менше перегрівання від сонця. Недолік: увечері, коли ввімкнено світло, ефект слабшає.

Як зазначає Better Homes & Gardens, матова (сатинова) плівка створює ефект "затемненого скла". Світло проходить, а деталі інтер’єру залишаються прихованими, але краєвид за вікном стає розмитим. Тонувальна сонцезахисна плівка – компроміс між затінком і приватністю, приглушує яскравість сонця і частково приховує кімнату від сторонніх очей.

Рулонні штори (ролети)

Це лаконічні та сучасні, дозволяють опускати полотно повністю або частково. Є варіанти без свердління – для орендованого житла.

Жалюзі – дають максимальний контроль: поворот ламелей регулює проникнення світла і закриває огляд з вулиці.

– дають максимальний контроль: поворот ламелей регулює проникнення світла і закриває огляд з вулиці. Плісе – складчаста тканина рухається по напрямних, виглядає легко і акуратно.

А моделі "день-ніч" поєднують прозору та щільну тканини.



Чим замінити традиційні штори / Фото Unsplash

