Але саме у цій стриманості дизайнери побачили справжній "тихий люкс", який хочеться повторити у себе вдома, пише 24 Канал з посиланням на Homes&Gardens.

Як виглядає кухня Аманди Сейфрід?

Кухня Аманди виконана у спокійному білому мінімалізмі, який здається затишним і теплим. Тут немає агресивних форм, різких контрастів чи громіздких навісних шаф, які "з'їдають" повітря. Особливу увагу привертають невидимі полиці – товсті білі плити біля плити, що "врізаються" у стіну. Вони не кричать про себе, а м'яко обрамляють робочу зону, залишаючи простір відкритим і легким.

Відкриті полиці зазвичай асоціюються з безладом, але у Сейфрід посуд стає частиною декору:

тільки кераміка в тон стін, ніякого різнокольорового пластику;

прозоре скло, яке пропускає світло і не перевантажує простір;

кожна тарілка стоїть на своєму місці, як експонат у галереї.



Кухня Аманди Сейфрід / Фото з інстаграму gen_assembly

Чому дизайнери у захваті?

Інтер'єр Аманди приваблює дизайнерів тим, що не намагається нікого вразити ефектом розкоші. Кухня стає не лише робочою зоною, а й простором для відпочинку очей, місцем, де можна знайти спокій і навіть медитативну атмосферу.

Який лайфхак допоможе візуально збільшити простір?

Як пише "РадіоТрек", відмова від стельових плінтусів та використання мінімалізму допомагають створити відчуття простору та візуально збільшити кімнату. Для підсилення ефекту дизайнери рекомендують використовувати контрастні кольори, вертикальні малюнки та підсвічування.

