Експерти пояснили Better Homes and gardens, коли рушники можна прати разом, а коли краще розділяти їх на окремі прання.

Чи безпечно прати кухонні та банні рушники разом?

У більшості випадків – так. Правила догляду за рушниками зазвичай однакові незалежно від типу: банні, кухонні, пляжні чи для рук. Водночас завжди варто перевіряти етикетку, адже рекомендації щодо температури води, режиму прання або сушіння можуть відрізнятися.

Оскільки кухонні та банні рушники використовують по-різному, на них накопичуються різні бактерії та мікроби. Саме тому важливо враховувати ризик перехресного забруднення. Легко забруднені рушники можна прати разом. Для кухні це рушники, якими витирали руки, посуд або воду. Для ванної – рушники, які використовували 1 – 3 рази після душу чи ванни та висушували між використаннями.

Коли рушники краще прати окремо

Якщо кухонні рушники контактували з сирим м'ясом

Рушники, які торкалися сирого м'яса, птиці чи морепродуктів, краще прати окремо. Це допомагає уникнути поширення бактерій і дозволяє використовувати гарячу воду для глибокого очищення.

Якщо рушниками користувалася хвора людина

Якщо хтось у родині хворіє, рушники, постіль та інші речі, з якими контактувала людина, потрібно прати окремо й у гарячій воді.

Якщо рушник має сильні плями

Сильно забруднені рушники також краще прати окремо. Гаряча вода допомагає краще видаляти плями, але часте прання при високій температурі може швидше зношувати тканину.

Кухонні рушники можна прати з банними, якщо і ті й інші легко забруднені / Фото Pinterest

Як правильно прати рушники

Легко забруднені рушники варто прати у холодній воді. Сучасні пральні засоби добре працюють навіть у холодній воді, тому цього достатньо для звичайного прання рушників.

Сильно брудні рушники слід прати окремо та в гарячій воді. Це стосується рушників після приготування їжі, хвороби або сильних забруднень.

Не треба використовувати забагато порошку. Надлишок мийного засобу може залишати наліт, через який рушники стають жорсткими та починають неприємно пахнути.

Експерти радять відмовитися від кондиціонера для тканин. Рідкі кондиціонери та серветки для сушіння залишають покриття, через яке рушники гірше вбирають вологу та швидше накопичують запахи.

Також не рекомендується прати рушники разом з одягом. Рушники можуть залишати ворс на одязі, а також потребують іншого режиму сушіння.

Наостанок слід не забувати добре висушувати рушники. Вологі рушники швидко набувають запаху плісняви. Але пересушувати їх теж не варто – це пошкоджує волокна тканини.

У середньому банний рушник треба прати після 3 – 4 використань / Фото Pinterest

Як часто потрібно прати банний рушник

Багато людей змінюють рушники не так часто, як слід. Але експерти пояснюють: бруд і бактерії накопичуються швидше, ніж здається, тому важливо дотримуватися правил гігієни. Про це пише Real Simple.

У середньому банний рушник потрібно прати після 3 – 4 використань. Це допомагає уникнути запахів і накопичення бактерій. Причина проста: на вологому рушнику накопичуються: бактерії, відмерлі клітини шкіри, жир і забруднення зі шкіри. Це може призводити до подразнень шкіри або навіть висипань.

Рушник потрібно змінювати частіше, якщо:

він почав неприємно пахнути;

ви сильно пітнієте (спорт, фізична робота);

ви живете у вологому кліматі;

рушник погано сохне;

є контакт із пилом, димом або тваринами.

Швидкість прання залежить і від тканини:

тонкі рушники (наприклад, вафельні) сохнуть швидше і можуть використовуватися до 7 – 10 днів;

щільні махрові рушники потрібно прати частіше.

Рушник зазвичай служить близько 2 років. Його час замінити, якщо він:

погано вбирає воду;

став жорстким або тьмяним;

зносився або порвався;

втратив м'якість.

Яка температура ідеально підходить для щоденного прання

Багато людей перуть речі при 40 градусах, вважаючи це найкращим варіантом. Але експерти кажуть, що для щоденного прання зазвичай достатньо 30 градусів. Сучасні пральні засоби добре працюють навіть у прохолодній воді, тому вища температура часто не дає кращого результату.

Натомість прання при 40 градусах швидше зношує тканину, речі можуть втрачати форму й колір, а також зростають витрати електроенергії.

Температуру 30 градусів радять використовувати для:

повсякденного одягу;

кольорових речей;

синтетичних тканин.

Водночас 60 градусів і вище потрібні для:

постільної білизни під час хвороби;

дитячого одягу;

сильно забруднених речей і рушників.

Гаряча вода в таких випадках допомагає краще знищувати бактерії та виводити складні плями.