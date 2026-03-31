Як повідомляє The Guardian, для щоденного прання достатньо нижчих температур – зокрема 30 градусів.

Фахівці пояснюють, що прання при температурі 40 градусів у більшості випадків не дає помітно кращого результату порівняно з нижчими режимами. Сучасні пральні засоби ефективно працюють уже при 30 градусах, тому додаткове нагрівання води часто не має практичної користі, особливо коли йдеться про повсякденний одяг без складних забруднень.

Водночас такий режим має низку недоліків.

По-перше, вища температура швидше зношує тканини: волокна слабшають, речі втрачають форму і можуть "сісти" після кількох циклів прання.

По-друге, гарячіша вода сприяє вимиванню барвників, через що кольоровий одяг тьмяніє і втрачає насиченість.

Крім того, прання при 40 градусах потребує більше електроенергії, адже основні витрати припадають саме на нагрів води, що відображається у платіжках за комунальні послуги.

Яка температура оптимальна?

Експерти радять обирати режим 30 градусів для більшості речей:

повсякденний одяг,

синтетичні тканини,

кольорові речі.

Сучасні пральні засоби ефективно працюють навіть у прохолодній воді, тому поширений міф про те, що порошок "не розчиняється", вже не актуальний. Це підтверджує National Geographic.



Водночас є ситуації, коли без гарячої води не обійтися. Експерти наголошують: хоча для щоденного прання достатньо низьких температур, у деяких випадках потрібне більш інтенсивне очищення. Зокрема, температура 60 градусів і вище рекомендована для:

постільної білизни під час хвороби, адже вона допомагає знищувати бактерії та віруси, які можуть залишатися на тканинах;

дитячого одягу, особливо речей немовлят, які потребують підвищеного рівня гігієни;

сильно забруднених речей – наприклад, робочого одягу, рушників або текстилю з плямами, що важко виводяться.

У таких випадках прання при 60 градусах і вище забезпечує глибоке очищення, допомагає усунути неприємні запахи та зменшує ризик розмноження мікроорганізмів.

Яку пральну машину краще не купувати?

Раніше ми писали, що модель пральної машини Midea MLTW41A1BWW отримала низькі оцінки за ефективність прання, а також відзначається підвищеним рівнем шуму під час роботи.

Водночас експерти називають основні ознаки, які можуть свідчити про швидку поломку техніки. Серед них: