Как сообщает The Guardian, для ежедневной стирки достаточно низких температур – в частности 30 градусов.

Специалисты объясняют, что стирка при температуре 40 градусов в большинстве случаев не дает заметно лучшего результата по сравнению с более низкими режимами. Современные стиральные средства эффективно работают уже при 30 градусах, поэтому дополнительный нагрев воды часто не имеет практической пользы, особенно когда речь идет о повседневной одежде без сложных загрязнений.

В то же время такой режим имеет ряд недостатков.

  • Во-первых, более высокая температура быстрее изнашивает ткани: волокна ослабевают, вещи теряют форму и могут "сесть" после нескольких циклов стирки.
  • Во-вторых, горячая вода способствует вымыванию красителей, из-за чего цветная одежда тускнеет и теряет насыщенность.
  • Кроме того, стирка при 40 градусах требует больше электроэнергии, ведь основные расходы приходятся именно на нагрев воды, что отражается в платежках за коммунальные услуги.

Какая температура оптимальная?

Эксперты советуют выбирать режим 30 градусов для большинства вещей:

  • повседневная одежда,
  • синтетические ткани,
  • цветные вещи.

Современные стиральные средства эффективно работают даже в прохладной воде, поэтому распространенный миф о том, что порошок "не растворяется", уже не актуален. Это подтверждает National Geographic.


Какая температура оптимальна для стирки

В то же время есть ситуации, когда без горячей воды не обойтись. Эксперты отмечают: хотя для ежедневной стирки достаточно низких температур, в некоторых случаях требуется более интенсивная очистка. В частности, температура 60 градусов и выше рекомендована для:

  • постельного белья во время болезни, ведь она помогает уничтожать бактерии и вирусы, которые могут оставаться на тканях;
  • детской одежды, особенно вещей младенцев, которые нуждаются в повышенном уровне гигиены;
  • сильно загрязненных вещей – например, рабочей одежды, полотенец или текстиля с трудно выводимыми пятнами,.

В таких случаях стирка при 60 градусах и выше обеспечивает глубокую очистку, помогает устранить неприятные запахи и уменьшает риск размножения микроорганизмов.

модель стиральной машины Midea MLTW41A1BWW получила низкие оценки за эффективность стирки, а также отмечается повышенным уровнем шума во время работы.

В то же время эксперты называют основные признаки, которые могут свидетельствовать о скорой поломке техники. Среди них:

  • громкие звуки во время стирки,
  • плохое качество очистки одежды,
  • слабое вращение барабана,
  • подтекание воды,
  • неприятный запах,
  • а также заметный рост счетов за коммунальные услуги.