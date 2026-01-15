Какие 7 цветов помогут сделать светлее темную комнату – расскажет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Какие цвета лучше не использовать?

По словам дизайнера Надежды Воттс с Nadia Watts Interior Design в Денвере, темные помещения не стоит красить в цвета с "мутными" или грязными оттенками, ведь они только усиливают ощущение темноты. Зато светлые, чистые тона способны визуально сделать комнату ярче и просторнее.

Специалисты также советуют красить не только стены, но и потолок, используя один цвет по всему помещению. Такой подход помогает избежать "разбиения" пространства и создает иллюзию большего количества света.

Какой цвет выбрать?

Среди самых эффективных решений дизайнеры называют белый цвет. Хорошо отражают свет и создают необходимый контраст в темных комнатах оттенки:

Simply White,

Pure White,

Alabaster White.



Какой цвет может сделать светлее темную комнату / Фото Pinterest

Эксперты AOL также обращают внимание на блеск краски: светлые оттенки с высоким уровнем глянца лучше отражают свет, что повышает общую яркость помещения.

Кроме белого, для темных комнат подходят и цветовые решения.

Серовато-голубой Borrowed Light от Farrow & Ball остается нейтральным, но в то же время добавляет пространству света.

Borrowed Light от Farrow & Ball остается нейтральным, но в то же время добавляет пространству света. Оранжевые оттенки , в частности Orange Nectar от Benjamin Moore, создают теплую и уютную атмосферу, особенно в холодных помещениях.

, в частности Orange Nectar от Benjamin Moore, создают теплую и уютную атмосферу, особенно в холодных помещениях. Зеленые цвета, такие как Palest Pistachio, хорошо работают в спальнях и ванных комнатах без достаточного естественного освещения.



Использование зеленого в интерьере / Фото Pinterest

Для тех, кто хочет более мягкого эффекта, дизайнеры советуют светло-фиолетовые или лавандовые оттенки, которые балансируют между теплом и прохладой.

или лавандовые оттенки, которые балансируют между теплом и прохладой. Неожиданным, но эффективным решением может стать и коричневый цвет. Например, Turkish Coffee от Sherwin-Williams имеет теплые желтые нотки, которые "оживляют" пространство и не делают его мрачным.

Таким образом, правильно подобранная краска может существенно изменить восприятие пространства и сделать даже самую темную комнату светлее без сложных ремонтных работ.

Какой лайфхак поможет визуально увеличить пространство?

Ранее мы писали, что отказ от потолочных плинтусов и использование минимализма помогают создать ощущение простора и визуально увеличить комнату. Для усиления эффекта рекомендуется использовать контрастные цвета, вертикальные рисунки и подсветку.