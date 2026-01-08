Сколько зарабатывают специалисты, работающие в сфере ремонта квартир, – расскажет 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Смотрите также Мужчина выложил весь пол в ванной монетами: сколько денег ушло на этот эксперимент

Что сейчас происходит в сфере ремонтов в Украине?

Эксперты отмечают, что, что проблема с кадрами в сфере ремонтов стала системной. По их словам, мобилизация фактически "вымыла" специалистов с рынка.

У нас была бригада из 5 мужчин, которые выполняли ремонты в квартирах, сдаваемых в аренду. За четыре года войны из 5 человек у нас остался один мастер – все остальные были мобилизованы. Мужчина, который остался, хорошо разбирается в бойлерах. У него график заявок от клиентов расписан на две недели вперед,

– рассказал столичный риелтор.

По его словам, спрос значительно превышает предложение, а мастера все чаще сами диктуют условия сотрудничества - от сроков до стоимости работ.

Сколько во время войны зарабатывают мастера в Украине?

Киевляне признаются, что стоимость ремонта и монтажа оборудования за последние годы выросла в разы. Особенно это ощутимо после массовых отключений электроэнергии. Именно плиточники сейчас входят в число самых высокооплачиваемых мастеров. Из-за недостатка специалистов они могут выбирать только выгодные заказы и нередко отказываются даже от так называемых VIP-проектов, если те не вписываются в график.

Монтажные работы часто оценивают в 10% от стоимости объекта. Если кухня стоит 400 тысяч гривен, ее сборка обойдется в 40 тысяч. В случае с дорогой ванной или каменными изделиями суммы могут быть еще больше,

– отметил риелтор.

По его словам, установка ванны стоимостью более миллиона гривен может стоить мастеру около 140 тысяч гривен – и это без учета подъема на этаж.



Что сейчас происходит в сфере ремонтов в Украине / Фото Africa Images

Как сэкономить деньги во время ремонта?

Специалисты издания Home and Gardens рекомендуют:

определить цели ремонта,

планировать бюджет,

предварительно договариваться с подрядчиками, чтобы сэкономить.

Определите, какие ремонтные работы вы способны сделать самостоятельно. Например, вы можете убрать старые материалы и мебель. Для таких работ, как удаление старой плитки, вам может понадобиться монтировочный стержень или перфоратор.

Эксперты советуют вкладывать деньги в твердые поверхности и мебель. А вот сэкономить деньги можно на завершающих штрихах, покупая в онлайн-магазинах дополнительные предметы, например декоративные аксессуары, освещения, скамейки для входа и произведения искусства.

Какие цвета станут главными трендами в 2026 году?

Эксперты по интерьерному дизайну прогнозируют, что классические белые кухни выйдут из моды к 2026 году. Нежный персиковый и терракотовый цвета станут популярными для создания уютной и современной атмосферы на кухне.