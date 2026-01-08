Скільки заробляють фахівці, які працюють у сфері ремонту квартир, – розкаже 24 Канал з посиланням на ТСН.

Що зараз відбувається у сфері ремонтів в Україні?

Експерти наголошують на тому, що проблема з кадрами у сфері ремонтів стала системною. За їхніми словами, мобілізація фактично "вимила" спеціалістів із ринку.

У нас була бригада з 5 чоловіків, які виконували ремонти у квартирах, що здаються в оренду. За чотири роки війни з 5 людей у нас залишився один майстер – всі інші були мобілізовані. Чоловік, який залишився, добре розбирається у бойлерах. У нього графік заявок від клієнтів розписаний на два тижні наперед,

– розповів столичний рієлтор.

За його словами, попит значно перевищує пропозицію, а майстри дедалі частіше самі диктують умови співпраці — від строків до вартості робіт.

Скільки під час війни заробляють майстри в Україні?

Кияни зізнаються, що вартість ремонту й монтажу обладнання за останні роки зросла в рази. Особливо це відчутно після масових відключень електроенергії. Саме плиточники нині входять до числа найбільш високооплачуваних майстрів. Через нестачу спеціалістів вони можуть обирати лише вигідні замовлення і нерідко відмовляються навіть від так званих VIP-проєктів, якщо ті не вписуються в графік.

Монтажні роботи часто оцінюють у 10% від вартості об'єкта. Якщо кухня коштує 400 тисяч гривень, її збирання обійдеться у 40 тисяч. У випадку з дорогою ванною чи кам'яними виробами суми можуть бути ще більшими,

– зазначив рієлтор.

За його словами, встановлення ванни вартістю понад мільйон гривень може коштувати майстру близько 140 тисяч гривень – і це без урахування підйому на поверх.



Як зекономити гроші під час ремонту?

Фахівці видання Home and Gardens рекомендують:

визначити цілі ремонту,

планувати бюджет,

попередньо домовлятись з підрядниками, щоб зекономити.

Визначте, які ремонтні роботи ви здатні зробити самостійно. Наприклад, ви можете прибрати старі матеріали та меблі. Для таких робіт, як видалення старої плитки, вам може знадобитися монтувальний стрижень або перфоратор.

Експерти радять вкладати гроші у тверді поверхні та меблі. А от заощадити гроші можна на завершальних штрихах, купуючи в онлайн-магазинах додаткові предмети, як-от декоративні аксесуари, освітлення, лавки для входу та твори мистецтва.

