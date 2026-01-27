Експерти з дизайну інтер'єрів застерігають: деякі популярні рішення остаточно втратили актуальність. Більше про це розкаже Express.

Які кухонні тренди вже не актуальні?

Про те, від яких кухонних трендів варто відмовитися, розповіла Луїз Гроссман – експертка з кухонного дизайну та засновниця компанії The Used Kitchen Company, яка вже понад 20 років працює з перепродажем і встановленням кухонь.

Глянцеві фасади – у минулому

Після років домінування глянцеві кухонні шафи поступово зникають з інтер'єрів. Вони виглядають ефектно лише на фото, але в реальному житті швидко вкриваються відбитками пальців, плямами й подряпинами. Натомість дизайнери дедалі частіше обирають матові або сатинові поверхні.

За словами Луїз Гроссман, м'які, оксамитові текстури створюють більш стриманий і "дорослий" вигляд кухні, не потребують постійного догляду й легко вписуються в різні стилі – від мінімалізму до класики.



Барні стійки більше не в моді

Окремі барні стійки, які колись вважалися символом сучасної кухні, поступово втрачають популярність. На практиці вони рідко використовуються за призначенням і часто перетворюються на місце для зберігання пошти, ключів та випадкових речей.

Точкове освітлення – застаріле рішення

Колись точкові світильники вважалися стандартом для кухні, але сьогодні дизайнери все частіше відмовляються від них. Причина – жорстке й плоске світло, яке не створює затишку. На зміну приходять багаторівневі схеми освітлення:

поєднання підвісних ламп над островом або столом,

локального підсвічування робочих зон і декоративного світла.

До того ж сучасні "розумні" лампи дозволяють змінювати яскравість і настрій освітлення протягом дня, ще й економити на рахунках завдяки LED-технологіям.



Як пише Business Insider, інтер'єри з оздоровчим фокусом стануть одним із головних напрямків у 2026 році. Понад 52% домовласників у Великій Британії зізналися, що облаштовують свої будинки так, аби вони сприяли розслабленню та внутрішньому балансу.

Які відтінки стануть головними в інтер'єрах 2026 року?

У 2026 році в інтер'єрах будуть популярні природні кольори, такі як:

теплі нейтральні,

коричневі,

теракотові,

глиняні відтінки.

Тенденція спрямована на створення затишку і заземлення, з акцентом на земляні тони, які сприяють розслабленню та внутрішньому балансу.