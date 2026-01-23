Як цікаво оформити стелю – розкаже видання Simpolo.

Як оформити стелю на кухні?

Натяжна стеля

Сучасний тренд для кухонь будь-якого розміру. Натяжні полотна легко миються та не накопичують пил, а глянцеві варіанти візуально розширюють простір і додають більше світла.

Дерев'яні панелі

Дерево створює затишну атмосферу та добре поєднується з натуральними матеріалами кухонних меблів. Сучасні дерев'яні стелі обробляють спеціальними складами, щоб вони були стійкими до вологи та перепадів температур.

Гіпсокартон із підсвічуванням

Функціональний варіант, який дозволяє створити рівні поверхні та різноманітні рівні конструкції. Вбудоване LED-підсвічування допомагає зонувати простір та додає кухні сучасного вигляду.



Вбудоване LED-підсвічування / Фото Pinterest

Матовий або фактурний фарбований стеля

Класичний і бюджетний варіант, який легко оновлювати. Матові поверхні приховують дрібні недоліки, а фактурна фарба додає інтер'єру глибини та характеру.

Металеві або дзеркальні панелі

Ідеально для мінімалістичних кухонь або стилю хай-тек. Дзеркальна стеля відображає світло та робить кімнату візуально просторішою, а металеві панелі легко витирати і вони стійкі до високих температур.



Скляна стеля / Фото Pinterest

Які кольори краще не обирати для інтер'єрів?

Дизайнери Homes&Gardens назвали п'ять кольорів, яких слід уникати в інтер'єрі:

яскраво-червоний,

отруйний жовтий,

брудно-коричневий,

холодний лікарняний білий,

яскраво-фіолетовий.

Рекомендується обирати нейтральні, природні кольори, такі як теплі бежеві, світло-сірі, м'які зелені та пастельні відтінки для створення затишку в оселі.

Як змінюються тренди в оформленні оселі у 2026 році?

Раніше ми писали, що дизайнери відходять від штучних та швидкоплинних рішень на користь комфортного, "живого" стилю, який відображає спосіб життя мешканців.

Сьогодні вже не в моді: дешеві пластмасові рослини, абсолютно білі кімнати, надмірний ротанг, меблі "на швидку руку", ідеально підібраний декор, надмірний мінімалізм, глянцеві фарби, холодний сірий та різкі контрасти чорного і білого.