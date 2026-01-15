Які 7 кольорів допоможуть зробити світлішою темну кімнату – розкаже 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Дивіться також Навіть не беруть VIP-замовлень: скільки під час війни заробляють плиточники в Україні

Які кольори краще не використовувати?

За словами дизайнерки Надії Воттс із Nadia Watts Interior Design у Денвері, темні приміщення не варто фарбувати у кольори з "каламутними" або брудними відтінками, адже вони лише посилюють відчуття темряви. Натомість світлі, чисті тони здатні візуально зробити кімнату яскравішою та просторішою.

Фахівці також радять фарбувати не лише стіни, а й стелю, використовуючи один колір по всьому приміщенню. Такий підхід допомагає уникнути "розбиття" простору та створює ілюзію більшої кількості світла.

Який колір обрати?

Серед найефективніших рішень дизайнери називають білий колір. Добре відбивають світло й створюють необхідний контраст у темних кімнатах відтінки:

Simply White,

Pure White,

Alabaster White.



Який колір може зробити світлішою темну кімнату / Фото Pinterest

Експерти AOL також звертають увагу на блиск фарби: світлі відтінки з вищим рівнем глянцю краще відбивають світло, що підвищує загальну яскравість приміщення.

Окрім білого, для темних кімнат підходять і кольорові рішення.

Сірувато-блакитний Borrowed Light від Farrow & Ball залишається нейтральним, але водночас додає простору світла.

Borrowed Light від Farrow & Ball залишається нейтральним, але водночас додає простору світла. Помаранчеві відтінки , зокрема Orange Nectar від Benjamin Moore, створюють теплу і затишну атмосферу, особливо в холодних приміщеннях.

, зокрема Orange Nectar від Benjamin Moore, створюють теплу і затишну атмосферу, особливо в холодних приміщеннях. Зелені кольори, такі як Palest Pistachio, добре працюють у спальнях і ванних кімнатах без достатнього природного освітлення.



Використання зеленого в інтер'єрі / Фото Pinterest

Для тих, хто хоче м'якшого ефекту, дизайнери радять світло-фіолетові або лавандові відтінки, які балансують між теплом і прохолодою.

або лавандові відтінки, які балансують між теплом і прохолодою. Неочікуваним, але ефективним рішенням може стати й коричневий колір. Наприклад, Turkish Coffee від Sherwin-Williams має теплі жовті нотки, які "оживляють" простір і не роблять його похмурим.

Таким чином, правильно підібрана фарба може суттєво змінити сприйняття простору й зробити навіть найтемнішу кімнату світлішою без складних ремонтних робіт.

Який лайфхак допоможе візуально збільшити простір?

Раніше ми писали, що відмова від стельових плінтусів та використання мінімалізму допомагають створити відчуття простору та візуально збільшити кімнату. Для підсилення ефекту рекомендується використовувати контрастні кольори, вертикальні малюнки та підсвічування.