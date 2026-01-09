Який лайфхак допоможе візуально збільшити простір – розкаже 24 Канал з посиланням на "РадіоТрек".

У чому полягає ефект "парної" стелі?

Відсутність стельового плінтуса робить перехід між стінами та стелею майже непомітним. Завдяки цьому виникає ілюзія, що стеля ніби "плаває" у повітрі, а приміщення здається вищим, ніж є насправді. Погляд природно спрямовується вгору, і простір візуально "відкривається", втрачаючи відчуття замкненості.

Про які технічні нюанси варто знати?

Такий дизайнерський прийом потребує бездоганного виконання. Поверхні стін і стелі мають бути ідеально рівними, адже будь-які нерівності одразу впадають в очі. Для компенсації невеликого зазору, який виникає через температурні зміни матеріалів, фахівці використовують еластичний герметик у тон стелі. Він залишається непомітним, але водночас зберігає гнучкість і запобігає появі тріщин.



Приклад, коли не використовують стельовий плінтус / Фото Pinterest

Як підсилити візуальний ефект?

Щоб ще більше "підняти" стелю, дизайнери Ideal Home радять скористатися кількома простими лайфхаками:

завести стельове покриття на стіну на 5 – 10 сантиметрів, утворивши вузький світлий кант;

використовувати контрастні кольори або шпалери з вертикальним малюнком, які візуально витягують простір;

додати підсвічування по периметру – LED-стрічку чи точкові світильники, що спрямовують світло вгору.

Окрему роль відіграють глянцеві натяжні стелі – вони відбивають світло та навколишній простір, створюючи відчуття більшого об'єму.

