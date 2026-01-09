Какой лайфхак поможет визуально увеличить пространство – расскажет 24 Канал со ссылкой на "РадиоТрек".
В чем заключается эффект "парного" потолка?
Отсутствие потолочного плинтуса делает переход между стенами и потолком почти незаметным. Благодаря этому возникает иллюзия, что потолок будто "плавает" в воздухе, а помещение кажется выше, чем есть на самом деле. Взгляд естественно устремляется вверх, и пространство визуально "открывается", теряя ощущение замкнутости.
О каких технических нюансах стоит знать?
Такой дизайнерский прием требует безупречного исполнения. Поверхности стен и потолка должны быть идеально ровными, ведь любые неровности сразу бросаются в глаза. Для компенсации небольшого зазора, который возникает из-за температурных изменений материалов, специалисты используют эластичный герметик в тон потолка. Он остается незаметным, но при этом сохраняет гибкость и предотвращает появление трещин.
Пример, когда не используют потолочный плинтус / Фото Pinterest
Как усилить визуальный эффект?
Чтобы еще больше "поднять" потолок, дизайнеры Ideal Home советуют воспользоваться несколькими простыми лайфхаками:
- завести потолочное покрытие на стену на 5 – 10 сантиметров, образовав узкий светлый кант;
- использовать контрастные цвета или обои с вертикальным рисунком, которые визуально вытягивают пространство;
- добавить подсветку по периметру – LED-ленту или точечные светильники, направляющие свет вверх.
Отдельную роль играют глянцевые натяжные потолки – они отражают свет и окружающее пространство, создавая ощущение большего объема.
Какие цвета мгновенно успокаивают ваш дом?
- Дизайнеры рекомендуют использовать спокойные, мягкие оттенки, такие как синие и голубовато-зеленые тона, для создания гармонии и снижения стресса.
- Нейтральные цвета, такие как белый, кремовый и бежевый, подходят для больших помещений, создавая универсальный фон для цветных акцентов.