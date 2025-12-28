Именно поэтому дизайнеры интерьеров и эксперты по цвету советуют обращать особое внимание на спокойные, мягкие оттенки. Как подобрать лучшие успокаивающие цвета для вашего дома – расскажет 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

Смотрите также Названы три главные цветовые палитры для новогодней елки 2026 года

Как выбрать лучшие цвета для дома?

Специалисты отмечают, что при выборе цвета следует ориентироваться не только на тренды, но и на собственные ощущения – оттенок должен способствовать расслаблению и комфорту. Среди лучших успокаивающих цветов дизайнеры называют синие и голубовато-зеленые тона, которые ассоциируются с водой, небом и природой. Они создают ощущение гармонии, свежести и способствуют снижению уровня стресса.

Не менее популярными остаются нейтральные цвета:

белый,

кремовый,

бежевый,

светло-серый.

Такие оттенки идеально подходят для больших помещений, кухонь и открытых планировок, ведь создают универсальный фон и позволяют легко добавлять цветовые акценты в декоре.



Кухня в кремовых фонах / Фото Pinterest

Дизайнеры также советуют обратить внимание на светлые голубые оттенки, почти прозрачные и воздушные. Они визуально расширяют пространство и наполняют комнату ощущением покоя. Теплые серые тона помогают "заземлить" интерьер, хорошо сочетаются с натуральными материалами и белыми стенами.

В то же время даже насыщенные темно-синие цвета могут иметь успокаивающий эффект, если использовать их локально – например, на акцентной стене или в деталях.



Темно-синие цвета могут иметь успокаивающий эффект / Фото Pinterest

Эксперты Architectural digest отмечают, что перед окончательным выбором краски стоит протестировать оттенки в реальных условиях. Рекомендуется покрасить небольшой участок стены, чтобы увидеть, как цвет меняется в зависимости от освещения и времени суток.

Важную роль играет и финиш краски: матовые и сатиновые поверхности создают мягкое, спокойное впечатление, тогда как глянцевые делают цвет более ярким и выразительным.

Какие цвета могут визуально увеличить кухню?