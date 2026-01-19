Эксперты назвали основные тренды декора, которые стоит оставить в прошлом, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.
Какие тренды в декоре дома устаревшие для 2026 года?
Дешевые искусственные растения
Лучше использовать живые растения или качественные искусственные. Дешевые пластиковые растения портят вид комнаты.
Абсолютно белые комнаты
Чисто белые стены и мебель уже не модны. Такие комнаты кажутся холодными и быстро надоедают.
Чрезмерный ротанг
Если ротанга слишком много – мебель и декор кажутся старомодными.
Быстрая мебель и банальный декор
Трендовая мебель "на один сезон" и безликий декор быстро выходят из моды. Лучше выбирать комфортные и стильные вещи, которые долго остаются актуальными.
Полностью подобранный декор
Идеально сочетать всю мебель и аксессуары уже не модно. Комнаты кажутся интереснее, если добавить что-то неожиданное или немного отличное по стилю.
Чрезмерный минимализм
Комнаты без искусства, книг и личных вещей кажутся пустыми. Популярность приобретают интерьеры, которые отражают характер жильцов и создают уют.
Глянцевые краски
Ранее глянцевый декор был модным, но его чрезмерное использование делает интерьер устаревшим. Глянцевая мебель и шкафы сразу возвращают стиль в 2000-е.
Холодный серый
Серые оттенки были популярны много лет. Но в 2026 году серые кухонные шкафы с белыми столешницами и черными ручками уже кажутся устаревшими.
Сочетание белого и черного уже не в моде / Фото Annie Schlechter
Контрастное черное и белое
Резкий контраст черного и белого выходит из моды. Современный дизайн выбирает мягкий, многоуровневый контраст и теплые цвета.
Elle Decor называет еще 4 тренда в декоре, которые теряют актуальность. Это:
- Современный фермерский стиль. Был популярным из-за уюта и "сельских" элементов, но его часто делали шаблонно и некачественно. Дизайнеры считают, что этот стиль себя исчерпал.
- Нейтральные, однотонные ковры. Простым коврам из джута или сизаля на смену приходят узорчатые ковры, которые добавляют цвета и характера пространства.
- Большая встроенная мебель. Массивные шкафы и полки уступают место винтажной и антикварной мебели, которая выглядит теплее и живее.
- Чрезмерное смешивание узоров. Максимализм без четкой идеи кажется хаотичным. В тренде – продуманное сочетание, а не "все и сразу".
Как убрать оранжевый тон с мебели?
- Старая деревянная мебель может приобретать нежелательный оранжевый оттенок из-за окисления защитного покрытия под воздействием кислорода и ультрафиолета.
- Для нейтрализации этого оттенка можно использовать голубовато-зеленый тонер, который, после шлифовки и очистки, наносится на поверхность и закрепляется прозрачным лаком на водной основе.