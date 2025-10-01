О каких вещах дома стоит забыть?
- Нереалистичные искусственные растения
Зелень должна добавлять комнате жизни, а слишком дешевые и нереалистичные искусственные растения делают обратное. Они накапливают пыль и создают ощущение запущенности, пишет The Spruce, передает 24 Канал.
Вместо того, чтобы добавлять свежести, неподходящие искусственные композиции передают небрежность и беспорядок, подрывая общую изысканность комнаты,
– говорит дизайнер и соучредитель 18th Street Design Collective Ники Ченг.
Искусственные растения / Фото Pexels
- Произведения искусства нестандартных размеров
Добавление произведений искусства в пространство является распространенной практикой. Однако неудачный выбор может фактически нарушить гармонию пространства.
Произведения искусства должны приносить глубину и характер в комнату, но низкокачественные изделия в пластиковых рамках нестандартных размеров только создают визуальный хаос,
– объясняет Ченг.
Произведения искусства в дизайне дома / Фото Pexels
Эксперт Homes&Gardens также говорит, что важно правильно подбирать произведения искусства. Если они будут уникальными и единственными в своем роде, то это наоборот придаст вашему дому личности и интриги. Эти сокровища, по ее мнению, вносят душу в пространство вокруг вас.
- Низкокачественные ковры
Дешевые ковры быстро теряют вид, сдвигаются и изнашиваются. В результате пространство выглядит неопрятно.
Дизайнер объясняет, что высококачественный ковер сможет легко добавить структуры, тепла и четкости, еще больше улучшая общий вид комнаты.
Стоит также обращать внимание на выбранный вами размер ковра, поскольку эта деталь также может нарушить баланс интерьера.
Ковер / Фото Pexels
- Тусклые шторы
Теми О'Мэлли и Эрин Карлсон, основательницы Milly & O'Malley Interiors + Market, говорят что тонкие шторы неправильной длины могут быстро испортить вид помещения.
Они также рекомендуют выбирать прочные кольца для штор и хорошо изготовленный карниз.
Шторы / Фото Pexels
- Дешевые торшеры
Освещение формирует атмосферу пространства. Но недорогие торшеры с непропорциональным дизайном и чрезмерным декором только подчеркивают отсутствие вкуса. Вместо уюта они делают комнату устаревшей и хаотичной.
Благодаря угловатым пропорциям, нечетким отделкой или чрезмерно декоративным деталям они могут быстро испортить впечатление пространства,
– отмечает дизайнер.
Торшер в комнате / Фото Pexels
Прежде чем инвестировать в торшер, проведите предварительное исследование стиля, материала и цвета. Дизайнеры советуют убедиться, что он гармонично вписывается в пространство, которое вы оформляете.
А какие детали в интерьере сейчас выбирают знаменитости?
- Виктория Бекхэм выбрала зеленый цвет как основной в своей лондонской студии, а также использовала его как акцент в своем доме.
- В рабочую студию модельер выбрала максимально темный оттенок, зато акцентом в собственном доме сделала фисташковый.