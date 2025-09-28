Поскольку, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, вкладывать деньги в тенденции, что уже теряют актуальность, – рискованно, стоит понимать, на что стоит обратить внимание сегодня. От каких решений желательно отказаться, рассказываем далее.

Какие тренды в дизайне теряют свою актуальность?

Полностью белые кухни

Когда-то они считались вершиной элегантности, но сегодня все чаще воспринимаются как холодные и безликие. Теперь в тренде больше характера и уюта. Добавить индивидуальности помогут природные материалы – камень с выразительным рисунком, различные оттенки древесины и теплые цветовые акценты.

Чрезмерно подобранные комплекты мебели

Покупать готовый набор мебели уже не модно. Очень согласованные комплекты выглядят устаревшими. Сегодня актуально смешивание различных текстур, отделок, стилей и даже эпох. Это делает дом живым и персональным, а не похожим на страницу из каталога.

Открытые полки

Они выглядят стильно, но их практичность часто проигрывает. На них быстро собирается пыль, а избыток мелочей создает впечатление хаоса. Поэтому все больше владельцев выбирают функциональные системы хранения – от винтажных шкафов до оригинальных гардеробов.

Чрезмерный минимализм

Строгие, холодные, почти стерильные интерьеры уходят в прошлое. Теперь растет запрос на теплые и живые пространства. Минимализм уступает место более многослойным и душевным интерьерам.

Модные тенденции регулярно обновляются / Фото Freepik

Какие тренды взамен становятся актуальными?

Как пишет Schaeffer Homes, на замену трендам, теряющим актуальность, приходят новые тенденции. В частности, в 2026 году, по прогнозам дизайнеров, популярность получат такие решения:

Биофильный дизайн – использование зеленых растений, камня, дерева, больших окон и природных материалов.

Кривые и органические формы – арки, округлые мебель, плавные линии и мягкие интерьеры.

Максимализм – многослойные узоры, смелые цвета, личные коллекции и акценты с историей.

Теплые цветовые палитры – терракота, оливковый, ржавый, песочный, насыщенный серо-коричневый.

Ручная работа и уникальные детали – плитка на заказ, балки из переработанной древесины, авторское освещение.

Акцентные стены – индивидуальность, что выражается через цвет, обои, деревянные рейки или камень.

Современная ностальгия – ретро-элементы 60-х, 70-х, 90-х в сочетании с современными отделками.

Гибкая планировка – многофункциональные пространства, что легко трансформируются.

Многослойное освещение – комбинация различных светильников для настроения и функциональности.

Интерьер, ориентирован на здоровье – пространства для релаксации, спа-ванные комнаты, продуманная акустика и вентиляция.

Интегрированные технологии – невидимые системы управления светом, климатом и безопасностью.

Какие тренды актуальны этой осенью?

Тренды также имеют свою сезонность. Некоторые тенденции становятся более актуальными в зависимости от того, какое время года продолжается.

Так, в домашнем дизайне осенью 2025 в моде использование каменных элементов, нестандартной отделки и насыщенных природных оттенков.

Также популярны винтажные акценты и уютные, неравномерные текстуры, которые добавляют интерьеру тепла и объема.