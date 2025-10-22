Silhouette став сміливим вибором для бренду, який вирішив повернути у моду сірі відтінки, але у новій, теплій і багатовимірній інтерпретації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AOL.
Дивіться також Можуть зіпсувати інтер'єр: які речі з дому варто прибрати
Директорка з кольорового маркетингу та дизайну Benjamin Moore Андреа Маньо пише, що цей колір – ніби ідеально скроєний костюм, у якому класика зустрічається з сучасністю.
Що відомо про цей колір?
За її словами, цей колір створює атмосферу глибини та комфорту. Багатогранність кольору Silhouette – це колір, який змінюється залежно від освітлення:
- у денному світлі він читається як коричнево-сірий,
- у штучному – майже чорний із фіолетовими відтінками.
Саме ця мінливість робить його особливо універсальним у дизайні – від класичних інтер'єрів до сучасних.
Він теплий, але водночас загадковий – наче м'які обійми для ваших стін,
– пишуть дизайнери.
Колір Silhouette / Фото Benjamin Moore
Як поєднувати цей колір в інтер'єрі?
Як пишуть у Benjamin Moore, Silhouette чудово поєднується з білими оздобленнями, деревом або вінтажними меблями. Його радять використовувати у:
- вітальні,
- спальні або домашньому офісі, де хочеться створити затишок і глибину.
Обрання саме цього кольору відображає зміщення дизайнерських тенденцій – від холодного мінімалізму до теплих, насичених і "людяних" тонів, що створюють емоційну атмосферу.
Який тренд у декорі ви більше не побачите у 2026 році?
- У 2026 році мінімалізм, де "все ідеально пасує одне до одного", втратить актуальність на користь просторів з несподіваними акцентами та менш стерильним дизайном.
- Дизайнери прогнозують зникнення популярних трендів геометричних меблів і холодних сірих відтінків, віддаючи перевагу теплішим і більш людяним формам дому.